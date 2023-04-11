美軍機密文件外泄：埃及計劃暗中提供火箭給俄羅斯

美國五角大樓文件外泄風波，部分文件內容遭傳媒揭露。《華盛頓郵報》10日報道稱，根據一份被泄露至網絡的美國最高機密文件，埃及總統塞西——美國在中東最親近的盟友之一，近期下令秘密提供近4萬枚火箭彈以及其他炮彈、彈藥給俄羅斯。



近期數十份有關烏克蘭戰爭的美國機密軍事情報文件遭泄。《華盛頓郵報》在社交聊天平台Discord上獲得的這份2月17日的文件披露了塞西（Abdel Fattah el-Sisi）與埃及高級軍事官員之間的對話，包括塞西指示官員們對火箭的生產和運輸全程保密，「以避免與西方國家發生問題」。

埃及外交部發言人Ahmed Abu Zeid回應該文件稱：「埃及的立場從一開始就是基於不參與這場危機，並承諾與雙方保持平等的距離，同時申明埃及支持聯合國憲章和聯合國大會決議中的國際法」，並稱將繼續敦促通過談判而非軍事衝突解決問題。

美國民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）稱，如果這一情報屬實，「那麼美國需要重新反思與這個最長遠的盟友之間的關係。」

據指，這些文件似乎至少部分從五角大樓泄露，當中包括中央情報局、國家地理空間情報局 （National Geospatial-Intelligence Agency）、外國情報監控法院（FISC）等整個美國情報界的報告。目前尚不清楚誰泄露了這些文件，五角大樓發言人指美國司法部已就機密泄漏一事展開調查。