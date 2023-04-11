美國肯塔基州6死槍擊案　25歲槍手闖銀行開殺戒　網上直播過程

美國肯塔基州（Kentucky）城市路易斯維爾（Louisville）一間銀行4月10日發生嚴重槍擊案，6人死亡、9人受傷，死者包括槍手。據警方指，槍手為案發銀行的25歲職員斯特金（Connor Sturgeon），他在行兇時透過網絡直播過程。



案發於早上8時30分左右，地點為市中心的老國民銀行（Old National Bank），警方稱槍手持AR-15式半自動步槍犯案，已證實死亡。

美媒引述消息人士指，斯特金在銀行工作逾一年，但最近收到通知，指他將會被解僱。消息人士又指，斯特金向父母及一名朋友留下字條訊息，指自己將會到銀行開火。

警方指，槍手在行兇時透過Instagram帳號直播犯案過程，影片之後遭刪除。

《紐約郵報》報道，斯特金是籃球好手，他在高中時是學界的運動明星，但也多次遇到腦震盪問題，導致他在比賽中要戴着頭盔。

槍手殺害的5名死者，年齡介乎40至64歲。9名傷者中至少有2名警察。

2023年4月10日，美國肯塔基州（Kentucky）城市路易斯維爾（Louisville）嚴重槍擊案，警方在案發現場部署。（路透社）

路易斯維爾擁有62.5萬人口，市長格林伯格（Craig Greenberg）表示，社區將會團結起來，努力防止這些可怕的槍枝暴力繼續發生。

肯塔基州州長貝希爾 （Andy Beshear）在記者會上表示，他認識案中的受害人。「我有一個非常親密的朋友今天沒能活下來。」

大規模槍擊事件在美國屢屢發生。 根據非營利組織美國槍枝暴力檔案網站（Gun Violence Archive，GVA）的數據，今年到目前為止，美國已經發生了146宗4人或以上受害的大型槍擊事件。