美國肯塔基州槍擊案　至少5死9傷　槍手疑案發銀行前職員

美國肯塔基州（Kentucky）城市路易斯維爾（Louisville）4月10日發生嚴重槍擊案，當局指包括槍手在內5死9傷。警方指出，槍手相信為案發銀行的前任職員。



案發於早上8時30分左右，地點為市中心的銀行Old National Bank，警方稱槍手持AR-15 式半自動步槍犯案，已經證實死亡。警方表示，相信槍手是該銀行一名心懷不滿的前任僱員。

警方表示，仍在確認槍手是開槍自殺，抑或是被警察開槍打死。9名傷者中至少有2名警察，目前有2人情況危殆，當中1人為警員。

2023年4月10日，美國肯塔基州（Kentucky）城市路易斯維爾（Louisville）嚴重槍擊案，警方在案發現場部署。（路透社）

路易斯維爾擁有62.5萬人口，市長格林伯格（Craig Greenberg）表示，社區將會團結起來，努力防止這些可怕的槍枝暴力繼續發生。

肯塔基州州長貝希爾 （Andy Beshear）在記者會上表示，他認識案中的受害人。「我有一個非常親密的朋友今天沒能活下來。」

大規模槍擊事件在美國屢屢發生。 根據非營利組織美國槍枝暴力檔案網站（Gun Violence Archive，GVA）的數據，今年到目前為止，美國已經發生了146宗4人或以上受害的大型槍擊事件。