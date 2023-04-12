拜登飛抵北愛爾蘭　辛偉誠親身到機場迎接

美國總統拜登（Joe Biden）4月11日抵達北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），展開對北愛及愛爾蘭的4天訪問，以紀念《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）簽署25周年。



拜登11日於馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）登上空軍一號後，英國天空新聞報道，拜登11日晚抵達貝爾法斯特國際機場，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）親身到機場迎接他。

根據行程，拜登11日訪問貝爾法斯特後，12日至14日將前往愛爾蘭，訪問都柏林（Dublin）、梅奧郡（Mayo）和勞斯郡（Louth）。

《華爾街日報》指，白宮新聞發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在空軍一號對隨行記者說，拜登在機上與遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘留的美國籍《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）父母通電話，告訴他們華府正努力確保他們的兒子從俄羅斯監獄獲釋。

拜登明確地說，其國家安全團隊一直且將繼續專注於確保讓格爾什科維奇和美國退役海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）獲釋。

惠蘭2018年12月28日在俄羅斯被指涉嫌從事間諜活動被捕。聯邦安全局2023年3月30日也以涉嫌從事間諜活動為由拘留格爾什科維奇。