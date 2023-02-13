贊比亞反對中國要求世界銀行加入債務重組

贊比亞反對中國向世界銀行和其他多邊貸款機構提出加入贊比亞債務重組的要求，並警告債務減免進程的拖延正阻礙贊比亞的經濟復蘇。



據英國《金融時報》星期一（2月13日）報道，贊比亞財長穆索科圖瓦內（Situmbeko Musokotwane）受訪時說，今年是完成贊比亞約130億美元外債重組的關鍵時間點，但中國政府提出的要求已對債務重組的談判形成了一種干擾。

他說，贊比亞尋求的是緊急解決方案，而不是任何可能會耽誤問題解決的討論，各方都應該集中精力，讓債務減免得到落實。

贊比亞在2020年成為非洲首個新冠疫情期間的主權債務違約國，此後一直在努力重組超過170億美元的外債，其中超過三分之一由中國持有，是贊比亞最大的債權人。

中國一直以來希望世界銀行或其他國家債權人能夠參與債務減免的工作，不過世界銀行早前已明確拒絕了這項提議，債務重組談判從此陷入僵局。報道稱，中國的要求除了與現有的規則相衝突外，還表明中國政府反對贊比亞債務重組的基本原則。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）早前已呼籲中國加快向貧窮國家提供債務重組支持，尤其是為贊比亞提供債務減免。她也說，將於本月在印度舉行的二十國集團（G20）財長會議上向中國提出要求。

債務減免一旦無法實現，意味着贊比亞政府將無法獲得國際貨幣基金組織13億美元的救助，也無法恢復支付其債務。

分析師認為，中國的銀行可以把利率降到足夠低，以達到贊比亞的減債目標，並且仍然可以得到比贊比亞支付給多邊貸款人更多的錢。

穆索科圖瓦內表示，贊比亞政府在與債權人接觸方面取得進展，並表明其財政計劃已走上正軌。「剛結束的一年是贊比亞幾十年來最好的財政表現之一」，收入和支出都達到了目標。

但他也坦言，今年贊比亞所有的財政預算和保護社會支出的計劃都是假定債務重組能將在今年實現，消除贊比亞肩上的債務負擔仍刻不容緩。

本文獲《聯合早報》授權轉載

