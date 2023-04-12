烏克蘭或難速勝速決　機密文件洩漏揭美國對戰情悲觀

最新曝光的美國機密軍事文件披露，美國認為烏克蘭在武器裝備、防空系統中存在弱點，並對烏克蘭今年春季反攻形勢感到悲觀。



美國軍方近期出現重大安全漏洞，包括部分最高機密文件在內，一系列日期在今年2月至3月間、與俄烏戰爭相關的情報被通過社交平台泄漏，並於網上流傳。有匿名官員指出，文件似乎是國防部高層準備的日常情報簡報。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，一些機密文件稱烏克蘭用於保護前線部隊的中程防空系統將「在5月23日之前完全減少」，這表明俄軍可能很快擁有空中優勢，烏克蘭可能喪失在反攻期間集結地面部隊的能力。但國家安全和軍事分析員Mark Hertling對CNN表示，烏克蘭反攻作戰面臨的問題在數周前就已經很清晰，認為文件泄露不會迫使烏克蘭改變計劃。

該批文件還指出，俄羅斯在頓巴斯（Donbas）地區的消耗戰很可能走向僵局，使得莫斯科無法實現今年內佔領該地區的目標。

這些文件的泄露，其中許多被標記為最高機密，代表了一個重大的國家安全漏洞，司法部已經對誰可能泄露了這些文件展開了刑事調查，而五角大樓正在調查泄漏事件如何影響美國國家安全。除了對烏克蘭戰爭的評估外，這些文件還包括收集到的關於盟友和對手的情報。