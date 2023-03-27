美方指暫無跡象顯示俄方轉移核武　歐盟或對白羅斯推新一輪制裁

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月25日宣布將在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）部署戰略核武。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月26日表示，歐盟已經準備好就此對白羅斯推出新一輪制裁。不過，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）就指出，目前無跡象顯示普京轉移任何核武。



博雷利在Twitter上說 ：「白羅斯存放俄羅斯的核武，這做法是不負責任的升級行徑，將威脅歐洲安全。白羅斯仍然可以停止這麼做，那是他們的選擇。歐盟已準備好以進一步制裁作出回應。」

柯比則表示，沒有任何跡象表明普京兌現相關承諾或轉移任何核武，亦無跡象顯示普京有意在烏克蘭境內使用核武，重申美國每日都在監測局勢，至今未有任何事情令美國調整戰略核姿態。

普京早前宣布將在白羅斯部署戰術核武，指是因應英國向烏克蘭供應貧鈾彈，亦同美方幾十年來一直在歐洲部署核武一致，強調沒有違反核不擴散承諾，預計7月前完成興建儲存核武的設施。烏克蘭其後於呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議，而德國及北約（NATO）組織亦譴責俄方行動，批評是「危險及不負責任」。