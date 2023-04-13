拜登訪愛爾蘭冒雨參觀旅遊景點　「回鄉」開心與民眾互動

美國總統拜登（Joe Biden）4月12日抵達愛爾蘭首都都柏林（Dublin）後，在街頭與當地民眾互動。



拜登乘搭空軍一號，12日抵達都柏林國際機場，當時都柏林正在下雨，拜登的次子亨特（Hunter Biden）為父親撐着傘，愛爾蘭總理瓦拉德卡（Taoiseach Leo Varadkar）到停機坪迎接他。

他之後乘車到第二站、其祖先居住的勞斯郡（Louth）。愛爾蘭副總理馬丁（Micheal Martin）與拜登見面後，兩人一同前往著名旅遊景點卡林福德城堡（Carlingford Castle）參觀。

拜登冒雨參觀城堡時被問及對天氣的看法，他說：「沒關係，這是愛爾蘭。」

他之後前往勞斯郡的鄧多克（Dundalk），當地已有不少身穿披風、雨衣的民眾排在街道兩旁等候歡迎他，馬路上懸掛着紅色、白色和藍色的彩旗，也有人撐傘和手舉美國國旗、愛爾蘭國旗。

拜登11日於馬里蘭州（Maryland）安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）登上空軍一號後抵達北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast），展開對北愛及愛爾蘭的4天訪問。

他12日至14日訪問愛爾蘭的都柏林、梅奧郡（Mayo）和勞斯郡。