拜登北愛爾蘭演講　肯定溫莎框架協議解決英國脫歐的現實問題

美國總統拜登（Joe Biden）4月12日在北愛爾蘭的阿爾斯特大學發表講話，稱英國和歐盟最近達成的溫莎框架協議，將促成數十家美國大公司在北愛爾蘭進行大量投資。



拜登在表示，溫莎框架協議解決了英國脫歐的現實問題，是確保來之不易的和平，與《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）進展得到維護和鞏固的重要一步。拜登相信這個框架提供的穩定性和可預測性，將鼓勵企業在北愛進行大量投資。

圖為4月12日，北愛爾蘭有民眾，舉旗歡迎拜登到訪。（Reuters）

在3月英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和歐盟就緩解脫歐後北愛的貿易問題達成溫莎框架協議。拜登11日表明，此次訪問北愛的一個重要任務，就是對這一框架表示支持。

此外，北愛地方自治聯合政府的權力共用機制至今無法運作，拜登還呼籲在北愛進行政治妥協。不過，他也強調必須始終捍衛和平與穩定，同時用2021年1月華盛頓國會山騷亂事件證明，對每一代人來說「民主都需要擁護者」。

拜登和白宮還在此次訪問之際打出感情牌，着重突出拜登的愛爾蘭裔身份。阿爾法斯特大學的社會政策教授說，親英國的民主統一黨（DUP）強硬派人士，對拜登將這一身份掛在「袖子上的方式」感到不安。

DUP一些高層對拜登的態度不感興趣，不僅指責拜登「反英」，還稱任何調解都終將是徒勞。黨內還有議員說，如此明顯支持民族主義的美國政府施加的壓力，對北愛來說根本不算壓力。

拜登結束北愛爾蘭訪問，同日轉往訪問愛爾蘭，逗留期間將與愛爾蘭總統希金斯（Michael D.Higgins）及總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面，並在當地國會演說。

本文獲《聯合早報》授權轉載

