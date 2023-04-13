中國首季人民幣計價出口按年增8.4%

中國海關總署統計分析司司長呂大良說，中國第一季外貿進出口展現較強韌性，開局穩中向好，為全年實現外貿促穩提質打下了基礎。中國首季度人民幣計價出口與2022同期比較增長8.4%。



也是中國海關總署新聞發言人的呂大良在星期四（4月13日）國新辦記者會上，通報中國2023年第一季外貿進出口情況時，作出以上表述。

呂大良在會上介紹，中國2023年第一季度經濟呈現恢復向好態勢，外貿進出口開局平穩、逐月向好。據海關統計，中國第一季貨物貿易進出口總值9.89萬億元人民幣（約11.29萬億港元），按年增長4.8%。其中出口5.65萬億元，按年增長8.4%；進口4.24萬億元（約5.05萬億港元），按年增長0.2%。

呂大良說，2023年1月份受春節假期影響，中國進出口下降7%；2月快速「由負轉正」，當月增長8%，3月按年增速提升至15.5%，呈現逐月向好態勢。第一季整體增長4.8%，較2022第四季提速2.6個百分點，開局平穩向好。

他也說，中國第一季有進出口實績外貿企業45.7萬家，按年增長5.9%。中國第一季一般貿易進出口6.46萬億元，按年增長7.9%，佔進出口總值的65.3%，較2022年同期提升了1.9個百分點。

呂大良介紹，中國第一季對第一大貿易夥伴東盟（ASEAN）進出口1.56萬億元，按年增長16.1%，高出整體增速11.3個百分點，規模佔進出口總值的15.8%；對歐盟、美國、日本和韓國分別進出口1.34萬億、1.11萬億、5464.1億和5284.6億元，合計佔進出口總值的35.6%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增長16.8%，佔進出口總值的34.6%，提升了3.5個百分點；對《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）其他成員國進出口增長7.3%。

呂大良說，當前，全球通脹高企、主要經濟體增長乏力帶來的外需減弱，對中國外貿形成了直接衝擊，同時保護主義、地緣政治等風險也進一步加大了全球經濟的不穩定性、不確定性和難預期性，中國外貿發展將面臨更大的困難和挑戰。但也要看到中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變，相信隨着中國經濟運行持續整體好轉，外貿向好勢頭有望進一步延續。

本文獲《聯合早報》授權轉載

