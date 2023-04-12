美國外泄機密文件重點一覽　華府：與盟友溝通

美國國防部一批機密文件疑外泄，並在社交媒體上流傳，令牽涉多國的情報資料流出。這些文件提及的內容包括俄烏戰爭的情況、俄羅斯的情報、中國軍力簡報、中東情報等，又指美國曾監控盟友。美國白宮4月12日稱，與盟友就事件展開溝通。



這些文件如何流出仍然充滿謎團，據《紐約時報》指，官員們稱大部分的文件都是真的，但也有部分文件似乎被篡改，尚未清楚此舉有何目的。

以下為外泄機密文件提及的一些重點內容：

● 俄烏戰況

外泄的機密文件不涉及具體作戰計劃，但有詳細介紹美國和北約（NATO）在烏克蘭5月發動反攻前，加強烏克蘭軍事力量的計劃。文件指，烏軍的處境比烏克蘭政府公開承認的更艱難。內容提及，若沒大量彈藥補充，遏制俄羅斯空軍的防空系統可能很快就會崩潰，俄羅斯或會派出戰機，改變戰爭的進程。

《紐約時報》4月8日稱，美國國防部外泄的文件指，美國看來在收集有關烏克蘭軍方和政治高級領袖的情報，這反映美國在嘗試了解烏克蘭戰略方面遇到困難。文件提及烏東頓涅茨克（Donetsk）巴赫穆特（Bakhmut）地區戰況危急，烏克蘭軍隊在當地或接近戰敗。文件描述烏克蘭軍方內部討論如何應對戰鬥，有指揮官決定從軍事情報機構部署精銳部隊來擊退俄軍。

外泄文件也顯示，有北約（NATO）成員國派特種部隊成員到烏克蘭，包括英國、拉脫維亞、法國、美國、荷蘭。

烏克蘭：圖為2023年4月7日，一名烏克蘭軍人身處利曼地區的戰場。（Reuters）

● 俄羅斯情報

《紐約時報》4月10日稱，文件揭示美國對俄羅斯安全和情報部門的深入了解，令華府能就俄方已計劃的襲擊向烏克蘭發出警告，同時也能洞察俄羅斯的戰爭實力。文件指，俄羅斯的軍事機器已嚴重受損，令美國情報機構每天都能獲取有關俄羅斯何時發動襲擊、甚至其襲擊具體目標的實時警告。

文件稱，俄軍為應對烏克蘭戰場上將出現的北約先進坦克，計劃向破壞或摧毀任一架坦克的士兵發放獎金。

《華盛頓郵報》4月10日報道，文件顯示埃及政府下令秘密提供近4萬枚火箭彈以及其他炮彈、彈藥給俄羅斯。

有文件提及，俄羅斯聯邦安全局下令一個黑客組織在2月入侵加拿大一間天然氣管道公司，並破壞其基建設施。

外泄的資料顯示，俄軍可能會節節敗退，但俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）正在全世界很多地區大行其道，它正努力阻撓美國在非洲謀取利益，並嘗試向海地擴張勢力。

解放軍：圖為2020年6月24日，中國軍人在俄羅斯莫斯科參與閱兵儀式。（Getty）

● 監察中國武器發展

外泄文件內容也包括有關中國軍力簡報的資料。美媒4月12日稱，文件內容顯示，美國正監察中國的武器發展以及海軍活動。其中一份文件提及中國2月25日測試東風27導彈，它可攜帶高超音速滑翔器，內文指它突破美國導彈防禦系統的可能性高。

報道指，也有文件提及解放軍海軍的部署，包括首次將玉神級LHA-31直升機運載攻擊艦（Yushen LHA-31，暫譯）納入擴展區域部署。

有文件稱，若烏克蘭襲擊俄羅斯腹地目標，中國會利用這機會將北約定義為侵略者，如果北京認為襲擊重大，可能會增加對俄羅斯的援助。如果烏克蘭襲擊具有高戰略價值的地點或看來是在針對俄羅斯高級領導人，中國可能會作出更強烈的反應，以及擴大願意向俄羅斯提供的物資的規模和範圍。

美韓關係：圖為2023年3月22日，美國軍人和韓國軍人一起在韓國抱川參加軍事演習。（Getty）

● 美國曾監控盟友

文件顯示美國曾監控盟友，以收集情報，包括韓國、烏克蘭、以色列及英國的情報。社交網站上出現的五角大樓機密文件講述美國監聽韓國官員。文件中有一份「訊號偵察報告」，通常是指情報部門對訊息的攔截，包括電話和電子郵件，其中透露了韓國官員對於華盛頓就援烏問題施壓以及首爾提供給美國的炮彈可能轉售給基輔的擔憂。

● 韓國情報

韓國政府在俄烏戰爭上的立場是，韓國不向烏克蘭提供武器援助。《紐約時報》4月8日稱，美國國防部外泄的機密文件顯示，美國施壓韓國，要求韓方向烏克蘭提供彈藥，韓國面對美國壓力以及國家立場，感到左右為難。報道指，韓國擔心美國總統拜登（Joe Biden）會直接就此事致電韓國總統尹錫悅。

報道指，2022年有報道稱，韓國同意向美國出售彈藥，以協助美國補充庫存，但美國國防部的機密文件顯示，尹錫悅的幕僚擔心美國會將彈藥交給烏克蘭。文件提及，時任韓國國家安保室室長金聖翰的下屬告訴他，韓國政府擔心，若韓國應美國要求向美方提供彈藥，美國可能不會是彈藥的最終使用者。

● 以色列情報

《紐約時報》4月8日稱，根據美國國防部外泄的機密文件，以色列情報和特勤局（摩薩德，Mossad）的領導人呼籲情報和特勤局官員以及國民抗議政府的司法改革法案，包括他們曾數次明確地呼籲民眾採取行動，譴責以色列政府。以色列高級國防官員否認這情報內容。

其中一份文件顯示，美國對可能促使以色列向烏克蘭提供武器的幾種情形作出評估，而向烏克蘭提供武器違背以色列目前的政策。