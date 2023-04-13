文件外泄風波與昔有何不同　美媒：新鮮熱辣機密曝光華府更頭痛

美軍爆出機密文件外泄風波後，美國傳媒4月13日指，文件突顯美國擔憂中俄在拉丁美洲、非洲的影響力日益增長，也有美媒指出這次風波與以往有何不同，就是曝光的文件量雖然不算多，但卻是時效性高、「新鮮滾熱辣」的文件，令華府更頭痛。



在這次文件外泄風波中，爆料內容牽涉美國曾監控盟友、美軍對俄烏戰爭的悲觀評估等，令華府大為尷尬，一邊稱會與盟友溝通，一邊指調查文件如何流出，又稱部份文件曾遭竄改。

美媒《紐約時報》9日指，這次曝光的文件的「新鮮熱辣」程度，令它們特別具有破壞力，部份寫有敏感資訊的文件，僅在40天前才建立檔案。它雖然不如以往文件外泄風波般出現極龐大數量的秘密檔案，牽涉多年資料，但就更加具有時效性，且還透露出政府準備中的行動，令白宮、國防部官員憂心。

美國總統拜登（Joe Biden，左）4月12日繼續訪問北愛爾蘭的行程，會晤英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，右）（Reuters）

另有美媒13日指出，這些文件突顯美國對中俄在拉丁美洲、非洲影響力日益增長的憂心程度，部份文件細節提到俄羅斯僱傭軍組織瓦格納集團（Wagner Group）正籌備與海地達成一份打擊犯罪集團的合約，也談到一家中國企業與尼加拉瓜磋商建造一個深水港口。

文章談到，文件也反映了美國為了贏得在發展中國家的公眾輿論，而與競爭對手展開「全球鬥爭」。