自由行注意︱沙塵襲日本多地　東京2年來首現黃沙　蔓延至北海道

華北沙塵暴繼續向東蔓延。日本氣象廳4月13日在日本西及北部廣泛地區觀測到沙塵天氣，東京也近兩年來首次觀測到沙塵天氣，北海道也成為受影響地區。氣象廳提醒民眾，各地能見度將持續偏低，並指在低於5公里時或會影響交通。



日本氣象廳稱，在東京、大阪、福岡及鹿兒島等多個城市均出現黃沙，其中東京為兩年來首見。

日本放送協會（NHK）報道，東京都中心13日下午的能見度為15公里，但北海道札幌市、埼玉縣熊谷市、石川縣金澤市、四國高松市等的能見度則不足10公里。

共同社指，高松市能見度為8公里，位於北海道的札幌能見度僅5公里。

NHK指，各地的沙塵會逐漸「變薄」，但預計到14日，日本東部地區仍會持續受到影響，能見度不足10公里，且預計到16日，黃沙也會再次吹到日本西部。

氣象廳提醒民眾注意，黃沙或會沾上正晾曬的衣物及汽車等，又指中國在2023年亦觀測到較2022年更多的大規模沙塵天氣。

日本放送協會（NHK）13日報道，當地有不少民眾在社交網站抱怨天氣情況，例如指「花粉症本來快好了，但從昨天開始，眼睛又開始發癢了」，又或「讓我休息一下吧，因花粉和黃色灰塵，眼睛鼻子都快『大爆發』了。」

報道又指在東京八王子市，有車輛沾上黃沙，也有民眾無法在外面晾曬衣服，改為選擇去自助洗衣店。

▼4月12日在名古屋的情況▼