壽司郎之亂翻版 用過牙籤塞回樽內 日本2男拍片惡搞燒肉店被捕
撰文：ETtoday
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日本2名男子2022年前往櫪木縣的一間燒肉店，然而在用餐時，其中一人從牙籤桶取出牙籤剔牙後，竟把沾滿口水與菜渣的牙籤塞回牙籤桶內，而同席的友人非但沒有阻止，更將整個畫面錄影上載至互聯網，使店家不堪其擾。時隔數月，警方4月11日終於成功依妨害業務嫌疑將2名涉案人士逮捕。
別以為做過的事已成過去，一旦上載至網絡，再舊的事都有可能被人重新找出來！（按圖了解）
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根據《讀賣新聞》報道，30歲的礒隆彦與同歲的國中同學室井大樹2022年一起到櫪木縣那須塩原市的燒肉店用餐，但是礒隆彦卻將自己已經剔過牙的牙籤塞回牙籤桶內，室井大樹則是用智慧型手機將整個過程錄影，上載至社交平台Instagram。
店家去年9月接獲顧客舉報稱，兩人在店裏拍攝惡搞影片，因此與警方聯繫。該店隨後也將店內的牙籤桶全部撤除，並改為提供單包裝的牙籤。然而相關影片今年2月再度引發熱議，且公開被害店家的店名，導致店家不堪其擾，因此店家正式報警。
警方4月11日逮捕無業的礒隆彦與建築工人室井大樹，而兩人被逮後也隨即坦承犯行。
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