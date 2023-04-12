沙塵暴二度來襲中國　波及韓日　韓國各地預警

中國沙塵暴天氣二度來襲，影響中國15個省市，並將波及韓國和日本。受到來自內蒙古高原和戈壁沙漠等地的沙塵暴影響，韓國全天空氣質素較差，全境發布了沙塵預警。



沙塵暴從星期一（4月10日）晚間開始侵襲中國北方地區，並在日間向南推進。包括北京在內的多個地區PM10峰值濃度超過每立方米2000微克，能見度不足一公里，超過世界衛生組織的空氣質素標準44倍。

受沙塵天氣影響的中國15個省區市包括陝西、山西、河北、山東、江蘇、安徽、河南、湖北、內蒙、上海等，面積約229萬平方公里，人口約4.09億。

中國氣象台消息稱，沙塵天氣將持續到星期三（4月12日），且可能在星期五（4月14日）前後再次來襲。

沙塵天氣也影響到韓國和日本。據彭博社報道，在韓國，源自戈壁沙漠的細塵顆粒不斷增加，最早在星期二（4月11日）下午達到「非常不健康」水平。日本氣象廳則預測，沙塵暴預計星期三抵達日本，影響包括東京在內的日本中部地區的能見度。

這是中國今年出現的第八次沙塵天氣和第二次沙塵暴。韓聯社說，上一輪沙塵暴發生在3月末，黃沙當時覆蓋韓國大部分地區。

彭博社則稱，乾旱天氣加劇沙塵影響，也導致大面積火災燒毀蒙古草原和中國四川省的森林。在交通方面，因受沙塵影響，天津、長春等地的機場在星期二晚間出現多趟航班延誤及取消。

頻繁來襲的沙塵天氣在中國網絡上引起廣泛討論。除了紛紛上傳黃沙景象外，網民也質問為何沙塵暴近幾年捲土重來。

中國國家林業和草原局監測稱，此次沙塵天氣主要起源於內蒙古中西部和鄰國蒙古國南部。

中國林業科學研究院荒漠化研究所所長吳波對新華社說，沙塵暴境內的植被恢復對於減少沙源區釋塵量、減輕沙塵暴的危害發揮了一定作用。但蒙古國2022年植被生長狀況不佳，降水偏少，加上春季大風高發，形成頻繁的沙塵天氣。

中國北京出現沙塵天氣，圖為2023年4月11日鏡頭下中國北京市海淀區聯想橋。（新華社）

沙漠氣溫升高 降雨減 沙塵暴增加

路透社也引述中國生態環境部一名官員稱，由於中國北部和鄰國蒙古的沙漠氣溫升高和降水減少，現在沙塵暴的數量是1960年代的四倍。

不過，中國境內的沙化土地仍然是沙塵源。此前中國國家林業和草原局相關負責人接受中新社採訪時稱，中國仍有257萬平方公里荒漠化土地和169萬平方公里沙化土地，大面積的沙漠和戈壁始終是巨大且永久的沙塵源，防沙治沙將是一項長期且艱巨的重要任務。

韓聯社報道，截至星期三（4月12日）早上7時（香港時間12日清晨6時），各地PM10懸浮顆粒濃度處於「很差」水平（每立方米151微克以上），蔚山地區為494微克，光州為459微克，濟州為438微克。

全國沙塵預警級別從星期二（11日）傍晚5時的「關注」，提升至星期三早上7時的「注意」。韓國沙塵危機預警分為「關注」、「注意」、「警惕」和「嚴重」四個級別。

PM2.5懸浮顆粒同樣濃度較高，以早上7時為準，僅首都圈和江原道為「普通」水平，其餘地區均為「差」或「很差」。蔚山地區發布了懸浮顆粒注意預警。

韓國的沙塵天氣將持續至星期四（13日）。將沙塵吹入的西北風同時帶來了冷空氣。星期三早上的氣溫為零下1攝氏度至零上9攝氏度，較前一天降溫5至12度。首爾上午8時的氣溫為5攝氏度，仁川6.4度，大田4.8度，光州8.3度。

目前，江原道等全國各地出現乾燥天氣。星期五（14日）有望出現降雨天氣，緩解沙塵和乾燥。

本文獲《聯合早報》授權轉載

