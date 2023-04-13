迷你裙之母Mary Quant逝世　享耆壽93歲

英國廣播公司（BBC）4月13日報道，知名時裝設計師Mary Quant逝世，享耆壽93歲。她被譽為迷你裙的重要推手、將其發揚光大的人，BBC形容她是「60年代高街（high street）時尚的先驅」。



她的家人發布聲明稱，她在當地時間早上於英國薩里郡（Surrey）安詳離世。

聲明形容Mary Quant是「20世紀最受國際認可的時裝設計師之一，也是在搖擺的六十年代（Swinging Sixties）時期的傑出創新者。」

英國天空新聞報道，Mary Quant是1960年代時尚界極有影響力的人物之一，是迷你裙和熱褲的先驅，憑其充滿活力的設計，讓大眾接觸到時尚。

她1930年生於倫敦東南部，父母是來自威爾斯的教師，50年代她取得藝術教育文憑，並在學院遇到她後來的丈夫格林（Alexander Plunket Greene），丈夫之後對她的事業幫助甚大。1955年兩人在倫敦開設服飾店BAZAAR，投身時裝業，這家店也很快成為年輕時尚人士的聚集地。

格林後來於1990年逝世。

Mary Quant獲視為時尚界的代表人物，《衛報》形容她的創新不僅限於迷你裙，也推崇緊身褲，尤其是色彩鮮豔的緊身褲，雖然她不是發明人，但「Quant效應」使迷你裙、緊身褲變得流行起來，她也會選用有色人種作用模特兒，這在昔日年代屬罕見。

她也在1966年創立名為Mary Quant Cosmetics的化妝品品牌，70年代推出起名為Beauty Bus的巴士巡遊宣傳活動，引起話題。