越南中產消費群擴大：「名錶時裝現在胡志明巿都買到！」

「越南中產過去要飛到新加坡買名錶和名牌時裝，現在不必了，在胡志明市都能買到。」

現年40歲、在胡志明市出生長大的律師陶添豐（Dao Tien Phong，音譯）看着國家這20年來翻天覆地的變化，頗激動地說。

經濟增長和城鎮化帶來不斷擴大的中產消費群，也帶動大型購物商場近年來在越南主要城市如雨後春筍般冒起。

作者： 新加坡聯合早報沈澤瑋 胡志明市／河內報道



新加坡男裝品牌Benjamin Barker今年5月於河內開設第一家越南門市店。（沈澤瑋攝）

屬於中產階層的陶添豐接受《聯合早報》採訪時說，現在每逢周末胡志明市的大型商場就人頭攢動，與2005年馬來西亞百盛集團到越南開設第一家大型商場時的反應一般形成強烈反差。

當年我們還搞不清什麼是大型商場，現在已成大家周末必去之處了。日本、韓國企業都來開設商場，發展商現在要在胡志明市找大片土地恐怕都找不到了。

當地人仍難以想象商場和名牌店築成胡志明市主要城區的風景線，這繁華地帶約50年前還是個殺戮場。曾飽受戰亂摧殘的越南不僅從廢墟中站起來，1986年推動「經濟革新」（Doi Moi）後更是進入快速發展階段。根據世界銀行報告，2002年到2020年間，越南人均國內生產總值（GDP）增長2.7倍，達2800美元。

2021年底發布的麥肯錫報告《越南消費者的新面孔》預估，越南中產消費階層未來10年可能增加3600萬人，即按購買力平均價格計算，每天至少可花費11美元（約15新元）的消費者。越南中產消費人口在2000年還不到10％，目前已增至40％，到了2030年可能接近75％。

日韓商家紛進駐卡位 新加坡商人也不落人後

日本、韓國等區域國家的商家嗅到越南中產崛起的商機，紛紛進駐卡位，新加坡商人也不落人後。

PS食品與飲料公司業務發展總監鄭盛利2016年到越南試水温，希望為自家包裝飲料和果葉茶開拓更多海外市場。新冠疫情2019年在新越兩地暴發，很多食品業同行無法出國推介產品，人在越南的鄭盛利當起了新加坡冷凍食品的分銷商，引入約30個新加坡品牌。

鄭盛利接受本報採訪時說：「那個時候越南的超市不夠貨，因為很多人去超市掃貨囤貨，越南人補不到貨，我剛好有貨可以補上，疫情危機就變成了商機。」

他也說，越南餐的風格跟中餐比較接近，目前在越南市場較受歡迎的是中餐冷凍食品，但他相信所引進的新加坡馬來餐和西餐仍有很大的市場潛能。

或許是更多越南中產群體對快速加熱即吃的食品感興趣，鄭盛利從進貨趨勢判斷，當地消費者已逐步接受新加坡加工冷凍食品。「剛開始是每六個月一個貨櫃。現在是每三個月一個貨櫃。希望做到每個月都有一個貨櫃。」

胡志明巿有不少國際知名名店進駐，少不了高端品牌名錶。（Getty）

另一家進軍越南市場的新加坡企業是中高檔男裝品牌Benjamin Barker。公司在積極開拓海外市場，今年5月於河內開設了第一家越南門市店。

公司營運總監邱佳仲受訪時說，之所以相中越南市場，是因為這個中南半島國家過去五六年發展非常快，市場潛力巨大。

越南擁有9000多萬人的龐大市場，年輕人口佔多，年齡中位數為32歲。按邱佳仲觀察，「年輕人尤其捨得花錢在服裝上」。他透露，河內門市店的顧客平均消費水平相當高，「幾乎跟新加坡的不相上下」。

根據數據分析機構Statista統計，2021年越南高端消費板塊增長35.7％至9.12億美元。

中國採取冠病清零的政策，促使不少在華企業近年來選擇到越南另設廠以分散風險。邱佳仲說，據知越南政府也抓緊機會加大對紡織業的投資，支持擴大生產能力，這將有助於擴大越南的中產群體。

邱佳仲看好越南中產的消費能力接下來將保持強勁，為此公司計劃在兩三年內，在越南共設八至10家門市店。

越南政府希望藉此將職業教育革新並與數碼化相結合，長遠為勞動力市場提供高素質人力資源。（新華社）

熟悉越南金融科技業的陶添豐也有同感。他說，拜金融科技業蓬勃發展所賜，越南近年來興起「先買後付」的消費模式，刺激年輕中產消費大增，他們只須輕觸手機應用即可採購商品，十分方便。

很多年輕中產花的比他們賺的多，基本是預先透支薪水。 陶添豐

一項調查顯示，越南今年的「先買後付」市場預計年增126.4％，達11億2390萬美元的規模。中產崛起不僅帶動商品消費提升，也刺激教育、醫療、房地產、基建等需求增強。新加坡教育機構ACTs of life在2020年進入越南市場，主要推出英語網絡與實體教學課程和教材。

公司創辦人康寧漢姆（John Cunningham）受訪時說，越南政府在教育領域投入不少資金，即使在2021年冠病疫情達高峰時，教育仍佔公共總開支約15％。他樂觀評估，隨着越南經濟逐漸復甦，民眾在疫後對教育特別是教育科技領域的需求將大增。

越南生產目前仍以低端產品為主，如成衣、鞋履等。2020年2月6日，越南一家工廠員工在生產防護口罩。由於新冠引發的需求，以前的襯衫生產線被轉為生產口罩。(Getty)

越共定下10年發展目標 2030年成中上收入國家

2021年越南共產黨第十三次全國代表大會定下未來10年的發展目標，於2030年越共建黨100周年時，成為中等偏上收入發展中國家；於2045年越南建國100周年時，成為高收入發達國家。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員梅農（Jayant Menon）受訪時指出，越南正朝2030年中等偏上收入國的目標邁進，目前經濟增長主要驅動力仍來自貿易和外來直接投資，中產階級帶動的國內需求更多扮演緩衝外部需求波動的角色。

梅農也指出，隨着越南從中等偏上轉向高收入，經濟的主要拉動力將從外部需求逐漸轉向國內需求。

梅農說，越南要避免墜入很多東南亞國家遭遇的中等收入陷阱，就必須保持政治與宏觀經濟穩定，持續推動貿易和國內市場改革，以及加大投資提升勞動隊伍的技能。「這樣才能繼續在製造業和服務業的價值鏈上攀升。」

要在產業的價值鏈更上一個台階，教育和技術培訓就很關鍵。越來越多越南中產階層把孩子送到國外升學，包括育有兩個小孩的陶添豐也已在籌劃，孩子在越南完成中學教育可能就送出國。他們相信，教育能讓一代一代人的生活越來越好。

本文獲《聯合早報》授權轉載。



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