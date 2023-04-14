盧拉訪華「願望清單」都有什麼？外媒：要錢要面還要這些

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月12日至15日國事訪問中國，14日在北京與中國國家主席習近平會面。不同媒體對盧拉此行目的以及想要與習近平討論的議題都有不同看法，大體而言離不開經濟與外交，以及促成俄烏終戰。



卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）11日在標題開宗明義，稱巴西希望推進中巴貿易與投資，以及尋求在世界舞台上重新拿回它的位置，重建它在全球外交中的角色。修補前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）治下受損的中巴關係，也是他此行任務之一。

法新社亦有類似的說法，它13日稱他重返政壇後尋求修補與中國的關係。中巴關係在前任巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在任期間變差。

內文稱，盧拉面對互為主要競爭對手的中美，想做到微妙的平衡，尋求與巴西第二大貿易夥伴美國建立更緊密的關係。

盧拉訪華：圖為2023年4月13日，巴西總統盧拉在中國上海出席巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）出任金磚五國（BRICS）開發銀行行長儀式。（Reuters）

美國《紐約時報》12日稱盧拉不止一次表明想促成終戰，加上該報取得通訊文件稱，基輔政府至少2次要求購買巴西製軍備但屢遭無視，這對在軍援方面已過度依賴北約（NATO）的烏克蘭來說是堪憂的迹象。

發展中國家如巴西生產的武器系統較便宜以及易於維護，這對烏克蘭來說是吸引之處。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）2023年4月13日下午參觀中國電訊設備供應商華為（Huawei）上海研究所。（Facebook@Lula）

美國有線新聞網絡（CNN）13日以標題《不是烏克蘭，貿易與碳信用額才是盧拉與習近平的主要議題》報道，盧拉此行壓倒性地着重貿易、中國如何協助巴西經濟返回正軌，以及有利可圖的碳信用額。

法國國際廣播電台（RFI）13日稱盧拉訪華將着重於國際政治議題，因經濟方面的問題在訪華前已得到處理。盧拉曾在其第二任期有份促成《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議），他希望再次發揮調解人的作用。