聖彼得堡爆炸案｜俄羅斯鎖定另一疑犯　指是烏克蘭公民

撰文：蕭通
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俄羅斯聯邦安全局4月13日通報，一名烏克蘭籍男子涉嫌參與4月2日聖彼得堡（St. Petersburg）的咖啡館爆炸案，已確認其身份。疑犯在爆炸案發生後搭乘飛機離開俄羅斯前往土耳其，俄方準備對其發起國際通緝。

俄羅斯聯邦安全局指出，烏克蘭公民傑尼索夫（Yuriy Denisov）涉嫌與早前被捕的26歲女疑犯特列波娃（Darya Trepova），一同策劃聖彼得堡咖啡館爆炸案。傑尼索夫負責將藏有爆炸物的雕像，快遞給當日犯案的特列波娃。

當局指出，傑尼索夫生於1987年，今年2月受烏克蘭安全機構指使，自基輔過境拉脫維亞後抵達莫斯科，然後收集支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的軍事博客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的活動資料。為此他購買了一輛汽車，並在塔塔爾斯基寓所附近租了一套公寓。俄方表示，此宗爆炸案由烏克蘭安全機構及其代理人策劃，包括藏匿在境外的俄反對派人士。

爆炸案發生於本月2日，塔塔爾斯基在事件中喪生，另有數十人受傷。執法人員隨後逮捕特列波娃，當局定義案件為恐怖主義，被捕的特列波娃被起訴恐怖主義相關罪名 。

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