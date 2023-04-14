美軍機密文件外泄｜FBI拘泄密者　英媒：他是空軍國民警衛隊士兵

美國繼續調查美軍機密文件外泄事件，總統拜登（Joe Biden）13日表示，調查人員已接近查獲泄密源頭。



正在愛爾蘭進行為期3天訪問的拜登13日表示，他並不過分擔心今次事件，並指情報機關和司法部正進行全面調查，且已經接近尾聲。

路透社其後引述知情人士稱，涉嫌泄露機密者13日將在馬薩諸塞州（Massachusetts）被捕，為空軍國民警衛隊士兵。知情人士透露，政府預定13日逮捕泄密者，他是空軍國民警衛隊士兵。

《紐約時報》則報道，泄密者為槍枝愛好者。該名國民警衛隊成員為21歲的特謝拉（Jack Teixeira），領導着一個網上團體Thug Shaker Central，該團體有約20 至30人，主要分享對槍枝、種族主義和電子遊戲的熱愛。

《華盛頓郵報》也援引Discord一個聊天群組的成員稱，泄露文件者是一名20多歲的槍枝愛好者，曾在一個軍事基地工作。Discord是個受遊戲玩家歡迎的網上平台，該平台周三（12日）發聲明證實，正在與執法部門合作。

報道指，涉事群組成立於2020年，有約20多名成員，大多數是男性及年輕人，主要分享對槍械、軍事裝備及上宗教熱愛，當中泄露文件的成員化名為「OG」，先後發布數百條消息，包括似乎是從軍事基地帶回的文件。

華郵稱，另外掌握到大約300張機密文件的照片，其中大部份尚未公開。據群組成員稱，泄密者在群組內頗受其他成員尊敬，體格強壯，擁有武器並受過訓練，類似電影中角色。

美國聯邦調查局（FBI）、國防部及司法部未對報道作出回應。