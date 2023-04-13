美國密件網上「任睇」　紙本機密文件無法「斷捨離」有苦衷？

美國一批機密文件曝光，內容涉及華府對俄烏戰爭的局勢評估、中國軍方動向等，引起國際社會的關注，亦令外界質疑美國政府的處理機密文件的方式。但到底美國的保密檔案制度是如何？



根據美國政府行政命令第12958號，美軍的文件分為五大類，由低至高分別是非保密（Unclassified）、敏感但非保密（Sensitive but unclassified）、保密（Confidential）、機密（Secret）及最高機密（Top Secret），公開這些文件的影響亦大不同：

・非保密：可以公開；

・敏感但非保密：可能對國家利益、國防部計劃或國防部人員私隱帶來負面效果，因此不應公開；

・保密：如果向未經授權人士公開資料，有可能令國家安全受損；

・機密：或導致嚴重損害國家安全；

・最高機密：國家安全或遭受巨大損害。



這些保密文件都必須儲存在聯邦總務署（GSA）批准的文件儲存設備，例如箱、夾萬、保險箱或敏感訊息隔離設施（SCIF）等，接觸文件的規定基本上大同小異，就是要獲得安全許可，當然級別越高，批出許可的官員就越高級。

而在今次泄密事件中，有文件似乎被列印出來，並有對摺痕跡，但到底在這個數碼時代，為甚麼仍有紙張文件？全國公共廣播電台（NPR）指出，其中一個原因是世代之間的問題，較年輕的官員傾向使用電子紀錄，老一輩則喜歡收到實體文件。不過更重要的是，中情局（CIA）列印部分機密文件，避免內部人士入侵系統，避免重演CIA前僱員斯洛登（Edward Snowden）利用USB手指取得文件事件。

事實上，美國國防部有連串措施處理數碼或紙張形式的機密文件，《華爾街日報》提到，列印有關文件時，通常都會留下線索。連接機密網絡的政府打印機會保留所有列印記錄，部分文件亦內藏細節，令當局可以追蹤來源。有消息人士表示，不少機密工作空間都設有鏡頭，防止員工盜取文件。

對於今次事件，正在愛爾蘭訪問的總統拜登（Joe Biden）稱情報部門與司法部正調查，料即將有結果。他表示不擔心密件內容外泄，而是憂慮事件發生。