Elon Musk受訪自曝經營Twitter極痛苦　回懟記者質疑：你講大話

美國富豪馬斯克（Elon Musk）4月11日受訪期間談及名下企業Twitter（推特）。英媒記者質疑這個社交媒體的仇恨言論有所增加，但在馬斯克的連環追問下，記者未能舉出任何一個例子。馬斯克其後稱，對方聲稱收到很多仇恨內容，這是假的，他只是在撒謊。



馬斯克11日晚接受英國廣播公司（BBC）通訊員克萊頓（James Clayton）採訪。馬斯克團隊要求在Twitter Spaces上直播專訪過程，也同意BBC播出這個訪問。根據馬斯克團隊說法，這場直播吸引逾300萬網民收聽。

經營Twitter「相當痛苦」

當被問及是否後悔購買Twitter，馬斯克說，經營Twitter「痛苦程度極高，」「就像坐過山車一樣。」但他仍認為收購Twitter是正確做法。

馬斯克分享道，自己收購Twitter後從這間不足8,000人的企業裁掉6,000多名職員，當時公司正面臨約30億美元的負現金流，若不改變，Twitter將僅剩下4個月壽命。

他說：「我不會說那是無情，如果整艘船沉沒，那就沒人有工作。」

經過徹底改革，馬斯克稱，Twitter現在大致收支平衡。

Elon Musk懟記者：你「講大話」

當談及Twitter普遍存在仇恨言論和錯誤資訊，馬斯克問道：「你看到仇恨言論有所增加？」「我並沒有。」

馬斯克要求克萊頓舉例說明，但對方稱：「坦白說，我沒有。實際上，由於我就是沒有特別喜歡（為你推薦功能），我不再使用這個功能，其實很多人都相當類似，我只看自己追隨的人。」

馬斯克回答道：「我要（你）舉一個例子，你一個也舉不出來。然後我要說，先生，你（根本）不知道自己在說什麼。你無法給我一個仇恨內容的例子，連一條推文都沒有。然而你聲稱仇恨內容增多，那是假的，你只是在撒謊」。

反對禁TikTok

馬斯克說，自己沒有使用在美國下載次數最多的中國短影音應用程式中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版），但他反對任何封殺它的舉措。

他表示，儘管禁TikTok或意味着有更多人花時間看Twitter，但「我通常會反對禁止某些東西」。

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