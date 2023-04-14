暌違六年村上春樹新書開賣　書店凌晨大排長龍求先睹為快

日本著名作家，每年都是諾貝爾文學獎得獎熱門人選的村上春樹，最新長篇小說《城市及其不確定的牆》（暫譯）在4月13日在全日本上市。新書暌違六年，出版社新潮社表示，除了電子書，初版就印了卅萬冊。



從北海道札幌、東京、大阪到九州福岡的各地書店，自4月13日起正式開賣。其中位於東京新宿區的知名連鎖書店「紀伊國屋書店」總店，特別提前至當天零點開店，讓約70名已預約新書的村上書迷，能夠先睹為快。開店前倒數時，現場響起鼓掌和歡呼聲。

村上春樹新作開賣，日本書店現搶購潮：（按圖了解）

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其中來自鄰近神奈川縣川崎市的27歲上班族橋本拓實說，他很期待知道本書中「牆」的涵義，拿到書後，會與同好到咖啡店，好好看到早上。

新作達六百多頁，由三部分組成。第一部分將1980年僅在雜誌上發表但未出書、被視為其「失敗之作」的中篇小說《城市、及其不確定的牆》（暫譯）全部重寫。新書描述主人公「我」進入矗立高牆的幻想街道，而這是「我」17歲高三夏天時，從交往的高中女生那裏，得知的地方。

第二部，「我」回到現實世界，並擔任日本福島縣小鎮的圖書館館長，經歷各種不可思議的體驗。

這是74歲村上的第15部長篇小說，上一部是2017年2月上市的「刺殺騎士團長」。他自新冠肺炎疫情擴大的2020年春季開始寫新書，歷時近三年完成。

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