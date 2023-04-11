老公比兒子還年輕！61歲美魔女「婆孫戀」 夫妻差32歲依然恩愛
撰文：ETtoday
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台灣67歲詞曲創作者李坤城和小40歲的林靖恩過去因「爺孫戀」引發關注，但其實外國也有不少類似案例。日本一對「婆孫戀」近日也在網絡掀起熱烈討論，除了因兩人相差32歲外，不少網民也對於女方雖已61歲，卻保有年輕的外型感到相當震驚，直呼「真的看不出來」。
日本61歲女子名叫蔵田りつ子，經常透過IG帳號「chiwapara」分享與29歲丈夫互動，2人除了會到各地遊玩、品嚐美食外，有時也會帶着36歲的兒子一家一同出遊，生活似乎相當美滿，看不出她與丈夫其實是相差32歲的「婆孫戀」。
相差32年的真愛！但網民對這位美魔女的保養得宜亦很感興趣！（按圖了解）
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根據蔵田りつ子在帖文中的介紹，她與前夫離婚後，某次在新宿一家咖啡廳遇到了現在的丈夫，當時對方將手機忘在座位上，還特別回到店家找手機，讓她留下了第一印象，隨後2人又在電車上相遇，於是就交換了聯繫方式，「就像是偶像劇般的浪漫邂逅」。另外，她也補充，娘家對於2人的年齡差距似乎沒甚麼意見。
2人戀情在網絡掀起熱烈討論，許多網民紛紛給予祝福：
．「看起來很幸福，其實2人的感情自己好就好」
．「相處感覺比很多年齡相仿的夫妻還融洽」
．「感覺好甜蜜，祝福你們！」
另外，也有不少網民稱讚蔵田りつ子保養得宜：
．「61歲這樣很厲害」
．「保養得不錯」
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