美軍情密件外泄｜被捕男軍中晉階1年　網上違法爆料原因幼稚可笑

美國過去一週一批機密文件外泄，不止令美國及盟友非常尷尬，更可能嚴重影響處於戰亂的烏克蘭。聯邦調查局（FBI）4月13日在麻省北戴頓（North Dighton）一個住所拘捕國民警衛隊飛行員特謝拉（Jack Teixeira），指控他未經授權而移動、保留、散布國防機密資訊。



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特謝拉（Jack Teixeira）是一名年僅21歲的男子，與好些美國青年一樣，他喜愛刺激、電子遊戲和槍械。特謝拉在遊戲聊天軟件Discord中一個頻道中活躍，題材多涉及軍事，網友們都稱呼他為OG。

在聊天室中，特謝拉未有隱暪他的種族主義傾向，偶會使用反猶太主義的詞彙，但終究無傷大雅。他還會在伺服器上找網友，一同玩戰爭題材的遊戲。

圖為4月13日，特謝拉被FBI拘捕，帶離住所。（Reuters）

特謝拉是名貨真價實的國民警衛隊的機師，在2022年7月晉升為「空軍一等兵」（A1C），他能在空軍軍官中獲得戰場上第一手的消息。為了讓自己在網友前顯威風，他不時會分享一些機密資訊，某天新聞報道消息，特謝拉會因提早「預告」而獲得掌聲。OG受到了網友們的敬重，他們都視他為最接近戰場的人。

特謝拉會協助編寫聊天備忘錄，也會創造一些迷因博網友一笑。他會定期彙集一些軍事資訊，供網友參考。

一名認識特謝拉網友接受了《紐約時報》訪問，他表示OG是個「傳奇、為人所尊敬的男人」，並稱OG並無惡意，他的行為亦僅是向網友表明身份，指導網友何為真實的戰場：「大家都喜歡槍械，大家都是軍備迷，花了數百美元去買遊戲裝備。」

美國聯邦調查局（FBI）拘捕一名國民警衛隊飛行員，指控他未經授權而移動、保留、散布國防機密資訊。他是年僅21歲的男子特謝拉（Jack Teixeira）。圖為在社交媒體流傳他的個人照片。（Facebook）

這表明身份的舉動讓特謝拉犯上嚴重錯誤，他可能覺得口述資訊不那麼讓人「印象深刻」，因此直接把機密文件拍照上載。

這個聊天群組也才20多30人，據《紐約時報》報道，一位名為Lucca的網民轉載了特謝拉的文件往其他伺服器，但他也似乎未有意識到這批文件的重要性和嚴重性。文件經多次轉載出現在4chan討論區，Twitter及Telegram，在4月在網上廣泛流傳。

隨着泄露消息成為新聞頭條，特謝拉意識到自己犯下大錯，他慌忙和網友道別，關閉線上帳戶。這時網友們也才意識到將會有大事發生：「這可不是——『唉呀我錯了』的級別，這是一個可被判終身監禁的慘劇。」

美軍情密件外泄：美國聯邦調查局（FBI）2023年4月13日拘捕一名國民警衛隊機師，指控他未經授權而移動、保留、散布國防機密資訊。他是年僅21歲的男子特謝拉（Jack Teixeira）。圖為路透社取得美國電視台WCVB-TV的影片截圖，可見FBI人員已拘捕他。（Reuters）