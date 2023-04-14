美軍情密件外泄｜美媒：俄羅斯認為中國同意供應致命武器

美國多份軍情密件外泄，內容包括美國收集有關全球多國的情報，據美媒4月13日報道，其中一份從監控俄羅斯對外情報局（SVR）通訊得來的密件顯示，俄情報局認為已跟北京就供應致命武器達成協議。



俄羅斯與烏克蘭戰爭自2022年2月底爆發，至今持續逾1年，西方多次警告中國別軍援俄羅斯，美媒2023年2月指華府有情報顯示，中國或在考慮是否向俄羅斯提供武器，中國外交部同月回應批評美方所謂情報不外乎是捕風捉影、對中方污蔑抹黑之詞，敦促美方停止抹黑甩鍋。美國總統拜登則指未見中國軍援俄羅斯的證據。

在美國軍情密件外泄風波爆發後，《華盛頓郵報》13日報道，一份由美國國家情報總監辦公室（ODNI）製作的報告、從監聽俄羅斯對外情報局通訊得來的情報顯示，根據俄對外情報局的說法，中國中央軍事委員會批准向俄羅斯增加供應武器，並希望將消息保密，計劃將軍事裝備偽裝成民用物品。報告並無交代俄對外情報局的資訊來源。

報道引述不具名的美國高級行政官員稱，美方並未看到中國向俄羅斯轉交武器或提供致命武器的證據，但仍感擔憂，會繼續密切關注。一名高級國防官員同意評估結果。

報道稱，上述密件是迄今為止最詳細的證據，說明華府為何會自2月下旬起，多次公開或私下向北京發出警告。