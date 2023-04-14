貝爾伯克訪華　北京：已向她闡明中國對台灣及烏克蘭問題立場

中國外交部發言人汪文斌4月14日主持例行記者會時，向傳媒簡述德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪華情況，並表示中方在中德、中歐、台灣問題上的立場一貫明確，已向貝爾伯克闡述中方在台灣、烏克蘭問題上的立場。



汪文斌稱，「14日一早，秦剛國務委員兼外長結束出訪行程之後趕赴天津，同貝爾伯克外長一道參觀了當地德國企業，隨後兩人一同乘坐高鐵來京，這是貝爾伯克外長首次正式訪華，相信通過和秦剛國務委員兼外長在天津的參訪，貝爾伯克外長對中國的發展和中德互利合作有了更加直觀生動的了解。」

汪文斌表示，「14日上午，秦剛國務委員兼外長同貝爾伯克外長共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，就中德關係、國際和地區熱點等問題進行了坦誠深入的戰略溝通。雙方一致同意中德應開展全方位交流，增進戰略互信，避免戰略誤判，秉持正確相互認知，推進各領域合作，本着務實開放精神，促進互利共贏，堅持互尊互信、平等相待、求同存異原則，尊重彼此核心利益，加強國際事務溝通協調，攜手應對全人類共同面對的風險挑戰。」

汪文斌指，中方還向德方系統性闡述了在台灣問題上的立場。

汪文斌稱，關於烏克蘭問題，中方強調指出，解決烏克蘭危機的唯一出路就是勸和促談，中方願繼續為和平努力，也希望有關各方保持客觀冷靜，共同為通過談判解決危機作出努力。

汪文斌總結稱，「今年（2023年）是中德大交流大合作之年，雙方將以此訪為契機，加強對話溝通，深化互利合作，推動中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展，為世界和平與發展注入穩定性和新動力。有關貝爾伯克外長訪華的其他消息，我們會及時的發布，請大家保持關注。」