英國研究：全球或10年內出現另一致命流行病

一家健康資訊分析機構的數據顯示，由於病毒出現的頻率愈來愈高，全球在10年內發生類似新型冠狀病毒感染（COVID-19）這類致命大流行病的可能性為27.5%，而快速推出疫苗是減少死亡人數的關鍵。



彭博社報道，根據英國艾爾菲尼蒂數據分析公司（Airfinity）的研究模型，氣候變化、國際旅行增加、人口增長和人畜共患疾病（zoonotic disease）造成的威脅，加劇了爆發新流行病的風險。

不過分析公司推測，如果在發現新病原體100天後推出有效的疫苗，出現致命大流行病的可能性將下降至8.1%。

而在最糟糕的情況下，一種變異為可在人與人之間傳播的禽流感病毒，可能在1天之內就導致英國多達1.5萬人死亡。

全球現已進入與新冠共存時代，衛生專家將注意力轉向為下一個潛在的全球病毒威脅做準備。在過去20年已出現3種主要冠狀病毒，導致了嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）、中東呼吸綜合症（MERS）和新型冠狀病毒感染（COVID-19），以及2009年的豬流感（H1N1）。

Airfinity指出，許多高風險病原體例如中東呼吸綜合症和寨卡病毒（Zika virus），都沒有獲批准的疫苗或治療方法，而現有的監測政策不太可能及時發現新的大流行病，這突顯了制定大流行病防範措施的迫切性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

