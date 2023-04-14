中德外交與安全戰略對話　秦剛：台灣問題是中國內政不容外部干涉

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪華，4月14日在北京與中國外長秦剛共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，討論中德、中歐關係及國際和地區熱點問題，中國外長秦剛表示，台灣問題是中國內政不容任何外部勢力干涉。



據中國央視新聞報道，兩國外長就中德、中歐關係及國際和地區熱點問題有「全面、深入溝通」，秦剛強調發展好雙邊關係的關鍵在於增進戰略互信，避免戰略誤判。

秦剛指中德是夥伴，不是對手，德方制定涉華戰略文件時，應從中德兩國和兩國人民的切身利益和福祉出發，作出正確的政策選擇。

德國外長訪華：2023年4月14日，德國外交部長貝爾伯克和中國外交部長秦剛出席在中國北京釣魚台國賓館舉行的聯合記者會。（Reuters）

他稱中德要合作不要對抗，無論零和對抗還是集團對抗都要不得，秦剛強調經貿合作是兩國關係的壓艙石，互利共贏是中德務實合作的底色，中德在產業鏈上的依存關係是經濟全球化的必然結果，也是市場規則下的最優的選擇。

他又指中德經貿額長期佔中歐經貿額總額的近三成，人為給正常的經貿合作踩煞車，將適得其反，得不償失。

秦剛：中國領土一寸不能少

報道稱，秦剛在共見記者時談到台灣問題，他強調「台獨」與和平水火不容，台灣問題是中國內政不容任何外部勢力干涉。

秦剛又指台海局勢出現緊張，根本原因就是島內的一些「台獨」分裂勢力在境外勢力的支持和作用下，搞「台獨」分裂活動，這才是造成今天台海局勢緊張的根本原因。如果大家都希望台海局勢穩定，希望地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對「台獨」，反對外來干涉。

秦剛重申台灣是中國的台灣，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，中國的領土一寸都不能少。