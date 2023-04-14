中德外交與安全戰略對話 秦剛：台灣問題是中國內政不容外部干涉
撰文：成依華
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德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪華，4月14日在北京與中國外長秦剛共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，討論中德、中歐關係及國際和地區熱點問題，中國外長秦剛表示，台灣問題是中國內政不容任何外部勢力干涉。
據中國央視新聞報道，兩國外長就中德、中歐關係及國際和地區熱點問題有「全面、深入溝通」，秦剛強調發展好雙邊關係的關鍵在於增進戰略互信，避免戰略誤判。
秦剛指中德是夥伴，不是對手，德方制定涉華戰略文件時，應從中德兩國和兩國人民的切身利益和福祉出發，作出正確的政策選擇。
他稱中德要合作不要對抗，無論零和對抗還是集團對抗都要不得，秦剛強調經貿合作是兩國關係的壓艙石，互利共贏是中德務實合作的底色，中德在產業鏈上的依存關係是經濟全球化的必然結果，也是市場規則下的最優的選擇。
他又指中德經貿額長期佔中歐經貿額總額的近三成，人為給正常的經貿合作踩煞車，將適得其反，得不償失。
秦剛：中國領土一寸不能少
報道稱，秦剛在共見記者時談到台灣問題，他強調「台獨」與和平水火不容，台灣問題是中國內政不容任何外部勢力干涉。
秦剛又指台海局勢出現緊張，根本原因就是島內的一些「台獨」分裂勢力在境外勢力的支持和作用下，搞「台獨」分裂活動，這才是造成今天台海局勢緊張的根本原因。如果大家都希望台海局勢穩定，希望地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對「台獨」，反對外來干涉。
秦剛重申台灣是中國的台灣，中國將堅定捍衛國家主權和領土完整，中國的領土一寸都不能少。