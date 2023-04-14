拜登是否「冷落」辛偉誠掀爭論　剪輯版片段Twitter熱傳白宮反駁

美國總統拜登（Joe Biden）4月11日訪問北愛爾蘭，沒想到英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）前往接機的一幕在網絡成為熱話，熱議拜登有否推開或冷落辛偉誠。Twitter更有人上傳剪輯版片段，指拜登「不認得」辛偉誠，但外媒指出此片段刪走拜登與辛偉誠握手、短暫交談的畫面，白宮也指有人不實地修改片段。



拜登4月11日晚上抵達北愛爾蘭，辛偉誠連同其他官員前往接機，在停機坪上，拜登先與辛偉誠握手及短暫交談，之後轉向站在辛偉誠旁邊、身穿軍服的英王查理斯三世代表麥科克爾（David McCorkell），期間拜登把手放在辛偉誠身上，疑似推了一把，以靠近麥科克爾，此引來網絡熱議他是否「推開」辛偉誠。

英國《每日郵報》、《鏡報》在報道標題主張這是辛偉誠的「尷尬時刻」，當地身體語言專家詹姆斯（Judi James）則形容是「掌舵之手」（steering hand）。

拜登的一個動作意外引起爭論，甚至引來是否「冷落」之說，不過現場片段也顯示，拜登之後繼續與在場其他人士握手、交談時，也有與辛偉誠對話，並曾輕搭辛偉誠的肩膀。

白宮反駁剪輯版片段

這次風波成為熱話的原因，還在有人剪輯片段再上傳至Twitter，指拜登根本「不認得」辛偉誠，帖文熱傳，但法新社事實查核網站便發文指出，這片段經過剪輯，剪去了顯示拜登與辛偉誠握手和交談的幾秒鐘鏡頭，導致出現了不實的說法。白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）也在回應該網站時表示，有關片段遭不實地修改。