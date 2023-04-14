沙特與胡塞武裝同意就續簽停火協議繼續談判

沙特阿拉伯一個代表團當地時間4月13日離開也門首都薩那，結束與胡塞武裝（Houthi）代表關於續簽停火協議的第一輪談判。雙方當天沒有達成協議，但商定後續再行第二輪談判。



沙特代表團由沙特駐也門大使賈比爾（Mohammed Al Jaber）率領，9日抵達胡塞武裝控制下的薩那，會見也門胡塞武裝領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat），討論續簽2022年10月到期的停火協議等議題。

代表團13日深夜離開薩那。據法新社援引胡塞武裝和也門政府消息人士的說法報道，雙方「就停火初步達成協議」，應該會在協議最終確定後再行宣布。雙方還商定再舉行一輪談判，「進一步討論分歧點」。

胡塞武裝「最高革命委員會」主席穆罕默德・阿里・胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）說，談判在「積極氛圍」中進行，還商定舉行第二輪談判的計劃。

胡塞武裝2014年9月奪取薩那，後又佔領也門南部地區。2015年3月，沙特牽頭成立多國聯軍對胡塞武裝發起軍事行動。2018年12月，在聯合國斡旋下，也門政府和胡塞武裝達成協議，同意在紅海港口荷台達（Hodeida）停火，但不久雙方即互相指責對方破壞停火協a議。

經聯合國斡旋，也門衝突方同意自2022年4月2日起停火兩個月，隨後延期兩次至去年10月2日，到期後未再達成延期協議，不過境內軍事衝突已大幅減緩，近來和平進程也出現積極進展。

本月6日，也門政府高級官員在沙特首都利雅得與特國防大臣哈立德（Khalid bin Salman）舉行會談，商議全面恢復也門和平的路線圖，並討論了組建包含胡塞武裝在內聯合政府的可行方案。