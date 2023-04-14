盧拉訪華批評世銀與IMF扼殺新興經濟體

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月13日在上海訪問新開發銀行（New Development Bank BRICS，簡稱「新開行」，又稱「金磚銀行」）總部時稱批評世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）等傳統金融機構。



盧拉致辭時批評美元在世界經濟中的過大的作用，又批評IMF和世銀，指它們不該令一些發展中國家的經濟窒息（asphyxiating）。

他稱阿根廷就其440億美元貸款計劃奮力符合要求。他稱銀行應寬容對待負債的國家，而不是像IMF對待阿根廷那樣，令它的經濟窒息。

盧拉稱他將推動IMF和聯合國改革，並稱「任何國家負債的統治者，都不能與架在自己頸上的刀合作。」

他在演說中也指出：「為什麼金磚銀行不能用自己成員國的貨幣來提供貸款？我知大家都習慣了使用美元，但21世紀我們可以做做不同的事。」

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他指出「金磚銀行」具有巨大的潛力，「因它讓新興國家不再順從於想要管理我們的傳統金融機構。」

他呼籲金磚各國以本國貨幣而非美元結算，也主張人民幣或其他貨幣應能成為國際結算貨幣。

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