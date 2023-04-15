岸田文雄遇襲︱爆炸品為15厘米銀色筒狀物　岸田下午繼續演說

日本首相岸田文雄4月15日早上於和歌山市助選時遭遇襲擊，一名男子向演講台投擲懷疑煙霧彈，男子當場被捕，演說一道中斷。岸田之後向記者表示自己未有受傷，助選活動後改往車站前進行。



綜合日媒報導，岸田前往和歌山市雜賀崎漁港，為眾議員自民黨候選人助選。於當地時間11時30分，正要開始街頭演說時，現場突然傳出爆炸巨響。

保安人員即時護送岸田離開，投擲爆炸物的男子當場被保安人員制服。

圖為4月15日，疑投擲爆炸物的男子遭現場人員制服。（Reuters）

岸田之後向記者表示自己未有受傷，感謝所有人的關心。演說之後改在JR和歌山車站前舉行，並於下午1時左右結束。

日本放送協會（NHK）引述目擊者報道，男子疑似丟出一個銀色的筒狀物，發出亮光同時出現巨大爆炸聲。現場電視畫面可見演講台上出現白色煙霧，懷疑是煙霧彈。《讀賣新聞》報道，那是一支長約15厘米的銀色筒狀物。

爆炸發生時現場一片混亂，據現場照片所見，被捕是一名戴着口罩的年輕男子，警方已將其拘捕帶走調查。