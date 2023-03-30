日本議員用ChatGPT質詢首相　岸田文雄這樣回答全場爆笑

日本眾議院在3月29日進行國會審議，首相岸田文雄在答辯時，在野黨立憲民主黨議員中谷一馬在會上拿出AI聊天機器人「ChatGPT」提問，還在岸田文雄面前展示了ChatGPT寫出來的答詢內容。



在展示答案後，中谷一馬還追問岸田，覺得自己的回答跟AI比較起來如何？岸田則笑道：「我覺得我的回答還是比較能反映實際情況吧」，引來在場笑聲。

綜合《每日新聞》、《TBS》等日媒報道，這是史上首次有議員在國會質詢中使用AI聊天機器人。

對於目前正在國會審議中的《新型流感對策特別法》修正案，立憲民主黨的中谷一馬拿著ChatGPT生成的問題來問岸田：「請問這次的修正案，有充分反映出醫療現場人員的意見嗎？」

岸田表示，這次的修正案已經充分回應了醫療相關人士的意見和要求，並列舉了包括日本醫師會在內的團體。

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不過中谷一馬似乎不滿意，接著又示範了ChatGPT的回答：「我們收到了來自地方政府和醫療領域相關人士的許多建議，正在努力實現這些意見」。中谷還直言，AI的回答似乎比岸田文雄更加誠懇。

對此，岸田回應：「我的回答具體列出了相關人士的名字，還是比較能反映出實際情況吧？」表示自己還是更勝AI一籌，也引起議場一陣笑聲。

中谷一馬事後受訪時表示，這是日本憲政史上第一次有人用AI來質詢，「雖然目前比起AI，還是自己提問比較精確，但我想AI要生成更好的問題和內容，也許只是時間的問題」。

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雖然有議員批評將AI導入國會可能會讓未來的質詢內容品質下降，但據說2022年召開臨時國會時，官員們平均得加班到半夜3點。

有製作質詢相關文件的官員告訴《朝日電視台》：「國會確實常常有很多類似的質詢問題，所以如果讓ChatGPT學會質詢的模式，也許可以改善加班問題吧。」

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