岸田文雄遇襲︱現場影片曝光疑犯藏人群中　目擊者：想起安倍事件

日本首相岸田文雄4月15日早上在和歌山市準備演說期間遇襲，現場有一名男子投擲疑似煙霧彈，幸岸田文雄安全撤離，未有受傷。片段顯示在有人擲物後，有岸田文雄身邊的保安人員察覺有異，然後岸田文雄也錯愕回頭察看，之後有其他人員制服一名在人群中的男子，隨後擲出的物件疑爆破，傳出巨響及煙霧。



圖為4月15日，疑投擲爆炸物的男子遭現場人員制服。（Reuters）

24歲木村隆二被捕

疑犯為24歲的木村隆二，暫時未知其職業，他居住於兵庫縣川西市，現時因涉嫌施襲被捕。警察正調查其動機。

事件發生於日本時間上午11時32分左右，岸田文雄當時在和歌山市雜賀崎漁港準備演說，為眾議員自民黨候選人助選。

現場片段顯示，在有人擲出物件後，岸田文雄身邊的保安人員察覺有異，並望向地下，岸田文雄也因此察覺有異狀，回頭察看，片段的鏡頭之後轉到人群中，有多名人員制服一名在人群中、戴口罩的年輕男子，把他壓倒在地。

在制服男子期間，擲向岸田文雄演講位置的物件疑似爆破，傳出巨響及煙霧。

另有現場片段顯示，在保安人員制服男子時，本來準備聽岸田文雄演說的群眾感到愕然，多人在旁邊圍觀，部份人舉起手機拍攝。

目擊者：想起安倍晉三事件

《讀賣新聞》報道，有一名在現場目擊事件的40多歲女性用顫抖的聲音說「沒想到會發生這樣的事情，此讓我想起前首相安倍（安倍晉三）被槍殺的事件。」

日本放送協會（NHK）引述目擊者報道，男子疑似丟出的東西是銀色的筒狀物，發出亮光並出現巨大爆炸聲。現場電視畫面可見演講台上出現白色煙霧，懷疑是煙霧彈。《讀賣新聞》報道，那是一支長約15厘米的銀色筒狀物。

在事件後，岸田文雄向記者表示自己未有受傷，感謝所有人的關心。演說之後改在JR和歌山車站前舉行，並於下午1時左右結束。