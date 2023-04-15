蘇丹局勢急劇惡化　叛軍稱軍方發動政變　中國使館發警告

蘇丹多地爆發武裝衝突，局勢急劇升溫。蘇丹叛軍、準軍事組織快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）4月15日稱已佔領總統府、陸軍總司令布爾漢（Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan）住所、喀土穆機場及位於北部的麥羅維（Merowe）軍事基地。政府軍稱仍控制國內所有基地和機場。



路透社15日引述當地醫生工會稱，衝突中至少3名平民死亡。

領導RSF的達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）中將15日接受半島電視台即場電話訪問時稱，他們是被迫作戰的；他指陸軍總司令布爾漢是罪犯，又指政府軍企圖進行政變。

他指眼下這些衝突將達至和平解決方案，以及「將罪犯繩之以法」。

達加洛說，事件最終將以布爾漢繩之於法或是他的死亡告終。

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路透社15日引述目擊者稱，蘇丹多地發生激烈槍戰。RSF在之前發布聲明中稱，政府軍隊開進位於南喀土穆的一個RSF基地，以重型和輕型武器開火。

RSF稱此舉是「野蠻攻擊」，已與國際和當地調解方溝通，並向他們通報局勢。此外RSF稱，他們不以民眾為目標，呼籲人們站在他們一方。

在政府軍與RSF於喀土穆發生衝突的情況下，喀土穆國際機場取消全部航班升降。

蘇丹政府軍13日凌晨發聲明稱，RSF在喀土穆等城市部署是非法的，沒與軍方進行協商協調。俄衛網15日據媒體報道，軍方發聲明的起因是RSF突然在蘇丹北部麥羅埃（Meroe）開始部署軍力。

▼荷蘭媒體BNO news在Twitter上載的影片顯示，蘇丹首都喀土穆國際機場停機坪上有飛機着火：

多國為之緊張

沙特阿拉伯航空公司（Saudi Arabian Airlines）15日稱，它旗下一部空中巴士飛機在喀土穆機場準備飛往沙特首都利雅得（Riyadh ）前「發生意外」。公司稱，所有來往蘇丹航班已暫停，直至另行通知。

中國駐蘇丹使館緊急提醒在蘇中國公民和中資機構保持高度警惕，嚴格避免外出，加強安全防範，遠離臨街房間或窗戶，防止被流彈誤傷，保護好自身生命財產安全。如遇突發緊急情況，請及時報警並向使館報告。

美國駐蘇丹大使稱，蘇丹軍方內部緊張局勢升級為直接戰鬥「極其危險」，緊急呼籲軍方高級領導人停止戰鬥。

▼Twitter上流傳的影片顯示，RSF部隊闖進喀土穆國際機場，身在其中的乘客和途人紛紛伏地躲避：

軍方與RSF對峙

RSF是由達加洛中將領導的、強大的準軍事組織。蘇丹軍方和RSF多日來關係緊張。外界擔心它們會發生對抗，這將破壞蘇丹在權力鬥爭和軍事政變後恢復文官統治的長期努力。

達加洛被指將自己置於該國過渡至民主的前沿，令其他軍方高層不安，引發喀土穆的軍隊出動。

蘇丹反對派運動「自由與變革力量」4月5日宣布，由於軍隊和RSF之間有分歧，政治進程各方無限期推遲簽署關於組建過渡文職政府的最終協議。

圖為2023年2月19日領導蘇丹準軍事組織快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）的達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）中將該國首都喀土穆的RSF總部出席記者會並發言。（Reuters）

轉型民主波折重重

蘇丹2019年4月發生軍事政變，執政30年的總統巴希爾（Omar al-Bashir）被監禁。軍民力量就進行大規模改革的過渡期達成一致。

陸軍總司令布爾漢成為蘇丹臨時主權委員會的主席，蘇丹過渡政府總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）就任總理。

哈姆杜克2021年10月底被軍方扣押並一度被解職，復職後2022年1月2日宣布辭職，蘇丹再度爆發反對軍方掌權的示威。2022年12月，蘇丹軍方和反對派組織簽署政治框架協議，同意組建一個臨時文職政府，並於2年過渡期期滿後舉行大選。