非洲國家蘇丹2021年10月發生軍事政變後,國內暴力衝突不斷增加。當地救援組織4月25日稱,兩個敵對武裝組織24日西達爾富爾地區(West Darfur)爆發衝突,至少168死、98傷。



蘇丹獨立救援組織「達爾富爾難民及流離失所者協調總處」(General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur)發言人雷加爾(Adam Regal)稱事發地點在克賴尼克(Kreinik)。截至22日,已有至少8人死亡。

事緣兩名阿拉伯人21日被身份不明兇徒殺死後,所屬部落武裝組織報復,對非阿拉伯少數民族馬薩利特人(Massalit)村落發動大規模襲擊,包括縱火及搶掠等。雙方繼而發生衝突,數以千計民眾逃離家園。

「達爾富爾難民及流離失所者協調總處」指控,是有政府支持的民兵組織賈賈威德(Janjaweed)武裝分子策動這次襲擊。

今次事件令人憂慮,蘇丹軍方領袖是否能夠為達爾富爾地區帶來安全。聯合國安理會在當地的維和任務已在2020年結束。