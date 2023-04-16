美國前財長薩默斯談「美元霸權」：布雷頓森林體系面臨挑戰

美國財政部前部長薩默斯（Lawrence Summers）4月14日在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議間隙談到美元霸權的前景。



他接受彭博社電視節目《每週華爾街》訪問時稱，中東、俄羅斯與中國之間聯繫加深，與此同時沙特阿拉伯與伊朗復交，「象徵一些我認為是對美國構成重大挑戰的東西。」他稱華府將須考慮如何應對它們。

他補充稱，國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank）亦將是長遠的問題：

如果布雷頓森林體系（Bretton Woods System）不能在世界各地帶來重大的成果，就會出現嚴重的挑戰，並會有替代方案提出。 美國財政部前部長薩默斯

在他看來，俄羅斯、一些中東國家和中國聯合起來，對美國的霸權造成危險的局面，因美國站在「歷史對的一方」。

他強調，美國競爭對手之間關係的深化預示華盛頓在政治和經濟上都會遇到重大問題。例如，沙特阿拉伯，俄羅斯和石油輸出國組織及盟國（OPEC+）其他成員減產原油的聯合決定，使得歐盟、美國和其他國家對抗通脹的鬥爭變得複雜。

薩默斯稱：「人們愈來愈接受世界的碎片化，而且也許更令人不安的是，我認為人們愈來愈意識到我們已不是世界上最好的那部份，別人不願意與之交往。」

他分享道，一個來自發展中國家的人曾告訴自己，「我們從中國得到一個機場，從美國獲得一個講座」，然而比起講座，他們更喜歡機場。