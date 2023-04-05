「5年內將無力制裁」美政客強盜邏輯　不阻去美元化大勢既成

美國共和黨佛羅里達州參議員魯比奧（Mark Rubio）日前接受霍士新聞（Fox News）採訪，提及近日人民幣在國際貿易結算上取得多項進展，慨嘆「我們在5年內就不用再談論制裁他國了，因為很多國家都不再用美元交易。」這種對於美元的思維，徹底反映了政客戀棧美國霸權的可悲，也道出了全球去美元化勢成事實，也成為美國的焦慮。



「就在今天，巴西，就在我們以南的西半球最大國家，與中國達成了貿易協議。從現在開始，他們將以自己的貨幣進行交易，繞過美元。」魯比奧說：「他們正在世界上創造一個完全獨立於美國的次級經濟體。」

「我們在5年內再不用談論制裁，因為將會有太多的國家使用美元以外的貨幣進行交易，我們將沒有能力制裁他們。正如我們坐在這裏，專注於一些瘋子——人們致力於殘害兒童（指童變性接受手術問題）、爭取在學校做變裝表演。我們有另一個超級大國正想成為以我們為代價的世界主導力量，而這些人不想關注它。」

魯比奧這番言論，可謂毫不掩飾美國「美元武器化」、「制裁武器化」的手段，然而這種強盜邏輯除了取悅美國選民的耳朵，相信美國以外的人相信也不是味意。看到魯比奧，有網民嘲諷：「看看這惡霸要失去欺凌工具了」、「把普天下都為敵人，美國霸權時代真正要沒落了」。

當然，擔憂美元失去主導地位的，魯比奧不會是唯一。除了中國與巴西建立人民幣清算所，中國與沙特、中國與俄羅斯、中國與印度、印度與俄羅斯，以至其他中東及東盟國家，部署去美元化的舉措已是不爭的事實。

安華倡設亞洲貨幣基金組織：沒理由繼續依賴美元

馬來西亞亦在「去美元化」這問題上已明確選邊。總理安華（Anwar Ibrahim）日前表示，他在中國博鰲論壇期間已公開提出成立「亞洲貨幣基金組織」，又指出自己在1990年代在任馬來西亞財長時，已經提出過類似建議，但這一想法沒有得到支持，因為美元當時仍被認為「非常強勢」。

但如今亞洲國家的經濟實力已今非昔比，馬來西亞「沒有理由繼續依賴美元了。」另據彭博社4月4日報道，安華指，馬來西亞央行已就雙邊貿易可用令吉及人民幣結算一事與中方進行談判。

馬來西亞首相安華在博鱉論壇上，提出建立「亞洲貨幣基金組織」。（Reuters）

就連新加坡前外交部長楊榮文在今年1月一個論壇上亦說：「美元是對俄們所有人的詛咒，如果你把國際金融體系武器化，就會有更多的替代品取代它，美元將會失去其優勢。」

自二戰結束以來，美國藉着美元霸權，打壓違背美國秩序的國家，抑制其他競爭對手的發展。美國著名印裔記者扎卡利亞（Fareed Zakaria）日前發表的評論文章寫道：「美元是美國的超能力，賦予華府無可匹敵的經濟和政治實力。美國可以單方面對一些國家實施制裁，將他們排除在世界經濟的大部分領域以外。然後美國可以任意花錢，可以肯定的是，她的債務（通常以短期國債的形式）會被其他國家買走。」

澳洲記者Jamie Seidel 3月底撰文指，美國社會及經濟穩定程度已不及十年前。「愈來愈多的國家正尋找替代的金融系統，以防止華府利用制裁作政治槓桿（來對付自己）。」

的確，制裁早已是美國政府掛在口邊的武器。由烏克蘭戰爭的先例更可見，美國居然「有權」沒收俄羅斯央行的外滙儲備，去年，美國國會通過一項新的對俄制裁法案，充許美國政府直接沒收（兼可變賣）俄國富豪被凍結的資產用於對烏軍事援助。今年2月司法部正式授權將被沒收的俄羅斯寡頭資轉交給烏克蘭。這個「沒收」的爭議，或多或少因「支援烏克蘭重建」的名義而淡化洗白。

俄羅斯因入侵烏克蘭受西方極限制裁，海外資產遭美國違法沒收，加速了「去美元化」步伐。（Reuters）

去美元化成多國共識

美國國內不少法律學者及專家在過去一年都不斷警告，沒收（confiscating）他國或個人財產是美國憲法及國際法所禁止的。由此可見，只要符合美國政治利益，連應受憲法保障、「不得侵犯私人財產」的西科玉律都是可以拋棄的，不用說什麼道德。

俄羅斯的外滙儲蓄及個人財產輕易就被美國公然沒收，難免也令其他國家份外警惕。在中美衝突加劇的當下，中國的資產可謂同等脆弱。扎卡利亞在文中亦寫道:「俄羅斯因入侵烏克蘭而受到制裁，加上華府的對抗加劇，中俄都在加速實現多元化，遠離美元。它們的央行減少了美元儲備，它們之間大部分貿易都以人民幣結算，正如普京所說，他們也努力讓其他國家仿效。」

為了保障自己不會成為「下一個俄羅斯」，很多主要國家都想方設法：沙特阿拉伯研究以人民幣結算石油；印度從俄羅斯購買石油大部分以非美元貨幣交易；東盟上月的財長會議討論了以本幣交易的計劃；阿根廷與巴西聯手推進的「南美元」（SUR）——南美洲共同貨幣機制，建立歐元以外的第二大共同貨幣....

阿根廷與巴西聯手推進的「南美元」（SUR）——南美洲共同貨幣機制，建立歐元以外的第二大共同貨幣。圖為巴西經濟部長哈達德與總統盧拉（右）。（Reuters）

亦正如安華所言，其實各國早有降低依賴美元的渴求及盤算，只是時機未到。全球當下正為美國過去兩年的瘋狂印鈔、再暴力加息「埋單」；加上烏克蘭戰爭，俄羅斯受西方極限制裁下，不得不另覓出路，尋找新買家、新的支付方法、新貿易商及新的出口融資方式，去美元化現在也許迎來時機。

當然，美元如今強勢不是一時三刻便能撼動，美元很可能不會出現一個替代品，人民幣取代美元幾乎肯定不會發生，較大可能是一個貨幣多元化的局面。不過可以肯定的是，縱使脫癮過程很艱難，但越來越多的國家開始願意為此付出代價，不欲受單一貨幣支配國家和國民的命運。