從國產APP數據　可見歐美年輕人對中國「刮目相看」？

字節跳動旗下短片分享程式TikTok近來在西方多國遭禁止，由於該應用程式在歐美各國享有很高人氣、尤其深受年輕人的喜愛，事件因而引發廣泛關注和爭議。然而，除了TikTok以外仍有許多其他中資手機應用打入歐美市場，並佔據不小的市場份額。



中資APP佔領美國免費手機程式榜首

根據應用城市數據分析平台Apptopia的統計，美國今年2至3月的免費手機程式下載排行榜中，前四位均為中資背景，依次為：電商程式Temu、TikTok、影片剪輯程式CapCut、以及時尚購物程式SHEIN。

CapCut被作為TikTok的配套程式使用，幫助用戶添加影片的音樂、特殊效果等，來使影片獲得更多的瀏覽量。其母公司同為字節跳動，且會收集用戶上傳的照片、影片、用戶位置、性別等資料。據數字經濟資訊平台Sensor Tower，僅在今年2月CapCut的下載量就達到1,300萬次。

位居榜首的Temu為海外版的「拼多多」，兩者同屬一間母公司，銷售從家具用品到電子產品在內的各種產品，讓消費者得以繞過中間銷售商，直接從中國廠家購買商品。去年9月推出不久，便以極低的價格優勢超越Amazon和Walmart，成為美國最火熱的電商應用程式。至於SHEIN，則是一個備受Z世代消費者歡迎的中資快時尚品牌APP。

在歐洲，移動應用資料分析公司Sensor Tower的數據則顯示，2021年歐洲非遊戲類應用程式中，按下載量排名的十大程式亦包括TikTok和SHEIN，前者更超越WhatsApp、Telegram和Instagram等程式，位列榜首。

美國Z世代喜歡TikTok 但憂心中國背景

這些中資應用程式普遍獲年輕群體的青睞，許多民調顯示，大多數美國年輕人反對政府禁止使用TikTok，這也引起政府對失去年輕選民的憂慮。

然而，一項由民調公司Social Sphere近期發佈的調查結果顯示，TikTok雖然是Z世代最喜歡的社交媒體平台之一、將近7成年輕選民對其抱有好感，但這並沒有打消他們對TikTok中資背景的疑慮。在被告知TikTok為一家來自中國的公司，且有報道指該公司與中國共產黨有密切關係時，過半年輕選民認為這令人擔憂。

進行這項調查的民調專家John Della Volpe對 美國全國廣播公司（NBC）表示：「毫無疑問的是，Z世代喜歡TikTok——它能提供娛樂、建議，還是網紅們的收入來源......但從調查結果來看，三分之二的美國年輕人關注中國對國家安全的威脅，Z世代比許多人最開始想像的更加務實。」

同樣矛盾的歐美青年

不僅是美國年輕人，歐洲許多國家的年輕人也持有這種矛盾的心態。美國皮尤研究中心連續數年進行調查，發現包括年輕人在內、歐美民眾對華負面取態持續增長。然而，中心進行的焦點小組調查發現，來自英國、法國、德國的年輕人認識到中國在經濟上的影響力，與各國經濟聯繫也非常密切，儘管在人權等領域的問題仍然存在，各國卻無法擺脫與中國的來往。