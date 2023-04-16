美軍情密件外泄｜美媒：疑犯慌張通話　稱從不希望事情變成這樣

美國防部一批機密文件外泄，美國軍人特謝拉（Jack Teixeira）被指泄露文件。美媒4月13日稱，特謝拉在被聯邦調查局（FBI）拘捕前致電網友，並慌張地在通話中表示，他從不希望事情變成這樣。



《紐約時報》13日稱，21歲的特謝拉是美國網絡即時通話軟件Discord群組Thug Shaker Central管理員，而網名為Vahki的群組成員受訪時表示，特謝拉被捕前致電群組內的網友。

報道指，Vahki稱特謝拉在致電他們時，聽起來就像是在一輛超速行駛的汽車上，特謝拉在通話期間說：「各位，很好，我愛你們所有人。」他表示：「我從不希望它（事情）變成這樣。我向上帝祈禱，（祈求）這（機密文件外泄）永遠不會發生。我祈禱、祈禱、再祈禱。從現在起，只有上帝才能決定會發生什麼事。」

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英國廣播公司（BBC）15日稱，訴訟文件提及，特謝拉在6日、即媒體報道機密文件外泄事件的首天，使用政府電腦在情報報告中搜索「泄露」（Leak）一字。文件指，有理由相信，特謝拉當時是在搜尋有關美國情報界對傳送機密國防訊息的人士的身份評估。