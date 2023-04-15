美國軍情密件外泄　曝華府發現氣球累計4個

美媒4月15日獨家報道，根據已曝光的絕密軍情密件，美國情報機構累計發現4個「中國氣球」，其中一個外界之前不知的氣球飛越太平洋上的美國航母打擊群，另一個氣球配備先進的監視設備，環繞地球飛行。



美國2023年1至2月發現有氣球飛進美國境內，引發外交風波。2月2日，美國國防部通報北美防空司令部（NORAD）偵測到一飛行物從阿拉斯加飄進美國和加拿大領空。美國指它是「中國間諜氣球」，北京其後承認它來自中國，但那是民用「探空氣球」而非「間諜氣球」。2月3日美國防部稱有第二個氣球出現在拉丁美洲上空。

美國2月4日把第一個氣球擊落，進行打撈和檢測。

如今在這2個氣球外，《華盛頓郵報》15日獨家報道，其實美國之前已發現2個氣球。這些資料都是來自被捕美國軍人特謝拉（Jack Teixeira）對外曝光的密件。他13日被捕。

該報獨家報道稱，第一份外泄密件顯示，1、2月飛越美國的中國間諜氣球（即第一個被發現氣球；美國情報機構稱它為Killeen-23）攜帶大量感應器和天線，但在它擊落後一週多後，美方仍未能將它們識別。

密件指Killeen-23大陽能發電，可產生1萬伏特電力，要進行任何偵測任務都綽綽有餘。它也配備合成孔徑雷達（synthetic aperture radar，SAR），可以在夜間看到並穿透雲層、表土和薄材料。

美軍2月4日派出戰機擊落中國氣球後，路透社攝影師在北卡羅萊納州Holden Beach拍攝到疑似該氣球被擊落之後的情況。圖中的氣球，應是美國情報機構稱為Killeen-23的氣球。（Reuters）

第二份外泄密件稱，之前有一未被報告過的事件：一個氣球飛越美國航母打擊群，此外還有一個在南海墜毀的氣球；但部門沒有它的具體資訊，包括它出現的日期。

第一個氣球被擊落後10天後，一份日期為2月15日，由國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）編製的文件顯示，政府對名為Killeen-23、Bulger-21及Accardo-21的氣球進行評估。

Bulger-21及Accardo-21是之前一些年出現的氣球，但不知它們是不是「飛越美國航母戰鬥群」以及「在南海墜毀」的那兩個。

中國探空氣球飄進美國：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。圖中的氣球，應是美國情報機構稱為Killeen-23的氣球。（Reuters）

NGA文件稱，Bulger-21配備精密的監視設備，2021年12月至2022年5月環繞地球飛行。而Accardo-21則攜帶類似的設備，以及一個有「襯箔萬向吊架」感應器。

華府2月10日將6間中國企業列入貿易黑名單，指它們協助中國解放軍發展包括氣球、飛船及相關部件在內的太空計劃，其中包括Eagles Men Aviation Science and Technology Group，而它與Bulger-21有連繫。

該報引述一名匿名美國官員稱，政府將那些氣球以字母排行，看來都是美國惡名昭彰的歹徒命名，例如Tony Accardo、James “Whitey” Bulger及Donald Killeen。