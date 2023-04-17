盧拉籲中國阿聯酋等為結束俄烏戰爭創設「政治G20」

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）4月16日在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）建議說巴西、中國、及阿聯酋及其他國家組成一個類似20國集團（G20）「政治G20」（Political G20），嘗試以此結束俄烏戰爭。



他說俄烏戰爭是「兩個國家的決策造成」，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）都沒採取任何主動行動去停戰。

盧拉稱美國和歐洲應開始商討和平解決烏克蘭問題，而不是提倡鼓勵衝突。他之前在中國時指美國以向烏克蘭供應武器鼓勵打仗。他批評歐洲和美國繼續助長戰爭，所以其他國家不得不圍坐在桌子旁說「夠了」。

巴西G1新聞網站援引盧拉在阿布扎比舉行的記者會說：

G20的成立是為了拯救陷入危機的（世界）經濟。現在重要的是，為結束戰爭並締造和平成立另一個類似G20的組織。這是我的目標，我認為我們會取得巨大的成功。 巴西總統盧拉

盧拉說：「昨天我和酋長談及（俄烏）戰爭。我和（中國國家主席）習近平也談了（俄烏）戰爭。我認為我們（指巴西）在會見一群更喜歡談論和平而不是戰爭的人。所以我認為我們會取得成功。」

他稱已就「政治G20」這個構思與美國總統拜登（Joe Biden）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯作馬克宏）和一些南美國家領袖討論。

盧拉4月11日訪問中國，他與習近平討論的主題之一是建立「和平俱樂部」，由中國參與和金磚國家合作調解俄烏戰爭。