字節跳動與Meta爭搶人才　目標是VR軟件開發者

《華爾街日報》引述知情人士透露，TikTok母公司字節跳動將向已為Meta開發虛擬實境（VR）軟件的開發人員支付報酬，以將他們的應用程式引入自己快速發展的Pico頭戴設備。



知情人士說，字節跳動向一些VR開發者提出了每款應用1.5萬至2.5萬美元的報價。

據報道，這些激勵措施突顯出上述兩家公司在VR領域的競爭日益激烈。Meta行政總裁朱克克伯格曾預測，VR領域將成為下一個主要的計算平台。

一些開發者對Meta為Quest頭戴設備應用商店審查新軟件的方式表示不滿，之前他們在等待廣泛發行批准的過程中已面臨了長時間的延遲。Facebook於2022年更名為Meta，並花費近160億美元將所謂的元宇宙作為其戰略核心。該公司選擇精心挑選Quest Store中的可用應用程式。一些開發者說，該公司的應用程式審查過程缺乏明確的指引，他們急切地期待新競爭者的出現。

Squingle Studios的創始人歐南（Ben Outram）說：「看到一個重量級選手入場，挑戰Facebook的一貫做法，這絕對激動人心。」Squingle Studios開發了一款名為「Squingle」的VR益智遊戲。自2021年7月推出以來，Squingle一直在等待能夠在Quest Store上架。

「字節跳動進入VR市場並為開發者提供資金，總的來說這對Meta是好事」，Meta的內容生態系統總監普魯特（Chris Pruett）在上個月的遊戲開發者大會上說。他也表示，希望這個行業能水漲船高。他之前曾為Meta精挑細選Quest Store應用程式的決定辯護，認為這是確保用戶擁有良好體驗的必要手段。

據《華爾街日報》報道，字節跳動於2021年收購了專注於企業市場的VR頭戴設備製造商Pico，並轉向消費者領域。

據曾參與推出最新Pico 4消費者頭戴設備的Pico前員工凱伊（Lazius Kaye）稱，為了與Meta競爭，字節跳動認識到自身需要大量資源，並需要補貼製造成本。Pico 4頭戴設備去年秋季上市，零售價約470美元，在歐洲和亞洲有售，但在美國沒有。具有相同存儲空間的Quest 2頭戴設備價格為400美元。

凱伊說，字節跳動知道，即使處於同等價位，Pico 4可能仍比不上Meta的產品：Pico 4上的遊戲數量較少，手部跟蹤技術較差，整體生態系統也不太完善。

本文獲《聯合早報》授權轉載

