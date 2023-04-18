美國司法部控告約40中國人　涉設「警察局」騷擾異見人士

美國司法部指責中國監視、騷擾美國境內的異見者，對3宗案件的約40人進行起訴。其中一宗起訴8名中國官員，指他們指示一間美國電信公司一名僱員，在公司的通信平台上打壓中國異見人士的言論。另一宗則指2人在曼哈頓設立「秘密警察局」，用於監視及騷擾異見者。



美國廣播公司（ABC）引迹美國聯邦調查局（FBI）消息稱， 其中一宗案件涉及中國安全官員在紐約市設立「警察局」，並將其作為行動基地，監視、拉攏或恐嚇住在美國的中國持異見人士。

根據司法部公布，2名被捕男子在曼哈頓唐人街設立了非法的海外「警察局」。2名分別名為盧健旺（Lu Jianwang，音譯）及陳金平（ Chen Jinping，音譯）的男子已被捕，2人分別61及59歲，被指在一名中國警官指示下進行活動，2人被控非法充當中國代理人的罪名成立，面臨最高5年的監禁。

據指出，盧健旺曾在2018年試圖說服一名被中國視為逃犯的人回國，對方稱受到了騷擾和威脅。另外，中國政府去年要求盧協助尋找一名居住在加州、被指支持民主活動人士。

此外，司法部還宣布對中國一個部門的34名官員提出指控。 美方指出，該部門由中國公安部管理，透過在Twitter等社交媒體創建了虛假的賬戶，以騷擾在美國的中國異見人士，並發布宣傳中國的信息。