美司法部撤銷對中國科學家唐娟所有指控　未公布理由

據路透社報道，美國司法部7月22日啟動撤銷對2020年因簽證欺詐被捕的中國研究人員唐娟的所有指控。



2020年6月26日，美國司法部公布的照片顯示，中國科學家唐娟身穿中國軍服。（美國司法部官網）

2020年7月，美國加州大學戴維斯醫學院客座研究員唐娟因涉嫌隱瞞軍事背景而被逮捕。她的陪審團審判原定於周一（7月26日）開始。

在提交給美國加州東區地方法院的一份文件中，檢察官稱，他們將撤銷針對唐娟的起訴書，並取消審判。文件沒有提供理由。

2020年至少有5名中國研究人員因這個問題被捕，其中2人仍在獄中。辯護律師說，他們當事人的真正罪行是「與美中政治發生衝突」。

美國是中國公民出國學習、經商的重要目的地。圖為2018年7月26日，多名中國民眾在美國駐華大使館外排隊等待簽證。（Reuters）

美國法庭資料顯示，唐娟是中國解放軍軍官，受僱於中國空軍第四軍醫大學。起訴書稱，唐娟在2020年10月準備到加州大學戴維斯醫學院放射腫瘤學系工作，申請J-1訪問學者簽證時隱瞞軍方身份，6月接受美國聯邦調查局（FBI）查訪時又矢口否認。

當局搜查唐娟的住所，發現其軍裝照片，並審查了唐娟在中國發表的文章，確定其解放軍軍官的身份。

針對中美學術交流，中國外交部發言人曾數次重申，中國政府一貫主張有關人才交流合作必須建立在遵守法律、秉持科學誠信以及恪守職業道德的基礎上，有關政策舉措與各國的通行做法並無本質區別。

中方呼籲美方一些部門在辦理有關案件時，「應該以專業公平的形式，停止搞政治操弄，停止對中方有關引才計劃的污名化，停止干擾、破壞中美在科技人文領域的正常交流與合作。」