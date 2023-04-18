馬克龍電視演說重申必須改革退休制度　捱批空洞「離地」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月17日晚發表電視演講，稱聽到民眾對政府計劃提高法定退休年齡感覺憤怒，但強調退休制度改革必須進行。



他促請總理博爾內（Elisabeth Borne）下週向民眾提交「百日施政計劃」，7月14日國慶時做個總結。

法國國際廣播電台（RFI）17日稱，他口中的百日施政計劃有3個方面。一是與工會一同制定一個新的工作契約；他稱勞工談判將集中在「提高職工收入」、「促進職業發展」、「將財富分享得更好」、「改善工作條件」、「職業培訓後成功轉換職業」等方面。二是將國家秩序治理得更好、維持治安、打擊稅務欺詐行為並控制非法移民；三是讓民眾生活得更好；讓法國教育體制成為歐洲最好的一個。

他稱提高法定退休年齡沒得到民眾的理解，是一件非常遺憾的事，但他與工會對話的大門還是敞開的。

馬克龍稱5月會有向民眾宣布重要決定，但他沒具體說明。

他的電視講話持續13分鐘。法國商業調頻電視台（BFMTV）報道稱，演說是事先錄製，在晚間新聞節目播放。影片播出後，工會人士和反對派嚴厲斥責。有人直言有聽和沒聽都一樣、有人說他的講話沒什麼具體內容，亦有人指他脫離現實。