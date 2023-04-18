專訪法國總領事．上｜稱馬克龍訪華成功之行　戰略自主近年現成果

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在本月初訪華，取得豐碩成果，但有關馬克龍在傳媒訪問中談及台灣問題，以至「不作美國附庸」等表述，惹起了歐洲內部及美國部分政客反響。法國駐港總領事杜麗緹（Christile Drulhe）於上周五（4月14日）接受《香港01》專訪，解讀是次訪華之旅，以及分享對於中法關係、歐洲戰略自主、香港機遇等看法。



本文為專訪上半部



01：感謝您接受我們的訪問邀請，並分享您對中法和法港關係的看法。我的第一個問題是，美國和法國實際上在一年多的時間裡一直在表達對烏克蘭戰爭，以及對中俄友誼的擔憂。近來，我們可以看到中國與美國為首的西方關係實際上越發緊張。在最近法國總統馬克龍的國事訪問後，實際上通過字面聲明顯示了中法之間平靜而富有成效的合作。那麼，法國想傳遞的信息是什麼？在不久的將來，我們可以期待中法關係怎樣發展？

答：再次非常感謝您給我們機會闡述我們的立場。馬克龍總統上週對中國進行了國事訪問。這是經過三年疫情後，中法重啟對話的契機。這是一次成功的訪問，允許我們本著與中國的戰略夥伴關係精神，就共同利益和關心的問題深入交流，對我們的國家與歐盟亦然。

所以正如你提到的，我們的元首就烏克蘭戰爭進行了深入的交流，還有全球挑戰，包括氣候變化，這都是非常緊迫的問題，我們必須共同努力。雙方還簽署了經濟、文化交流等40多項協議。因此，未來幾年我們將能夠加強經濟和文化領域的交流。如您所見，通過聯合聲明，我們兩國的領導人為了促進我們與中國建立全球戰略夥伴關係而製定的路線圖。我們將通過高級別對話、包括戰略對話，經濟和金融對話，以及人文交流對話將之實踐。

關於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，這確實是我們總統之間討論最關鍵的話題之一。這場戰爭不僅僅是一場地區性戰爭，而是一場影響全球、影響中國的戰爭。你也可從聯合聲明中看到，馬克龍總統和習主席同意應該在國際權利和《聯合國憲章》（UN Charter）的基礎上調解這場戰爭。

聲明又發出了更詳細、重要的信號：第一是，法國與中國確認聯合國安理會五常（P5）明確表示，核戰爭打不贏、打不得，各方都應避免加劇緊張局勢，這明確是指俄羅斯宣布在白羅斯部署核武。

雙方還明確表示支持國際原子能機構（IAEA），以確保包括扎波羅熱在內的核設施安全。雙方還重申致力於在烏克蘭維護國際人道主義法，特別是保護婦女和兒童。此外，習主席重申願意與澤連斯基總統（Volodymyr Zelenskyy）直接對話，我們希望這能盡快發生。

總之，總統與習主席的交流中明確表達了我們的期望，即中國作為安理會常任理事國也有責任維護國際法和聯合國憲章的原則，包括維護各國的主權和領土完整。

法國駐港總領事杜麗緹（Chiristile Drulhe）強調，法國在台灣問題上的立場是「非常明確和一貫的」。（歐嘉樂攝）

01：那麼，整體上，法國國內如何看待馬克龍總統此行，他們對於與中關係是積極的看待，還是感到猶豫或擔憂？

答：我不能對我們的報章對這次訪問的報道發表評論。但總的來說，我們可以說這是一次成功的訪問，這也是一次機會，因為馬克龍總統在歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Ursula von der Leyen）在場的情況下與習主席舉行了聯席會議，強調了歐洲的團結，也致力於推動我們與中國的戰略夥伴關係。

01：馬克龍總統在訪華期間接受Politico.eu和法國《回聲報》（Les Echos）的專訪，表達出法國並避免陷入美國與中國在台灣議題上的對抗，過去幾天，該評論在西方引起了很多反響。中美之間的競爭將不可避免地成為影響全球環境的主要因素。在最壞的情況下，兩國在該地區或發生軍事衝突。那麼法國對這樣的情況有多憂慮？

答：我們在台灣問題上的立場是非常明確和一貫的。我們尊重並支持「一個中國」政策，這並不妨礙我們在這個框架內與台灣開展交流。對於兩岸局勢，我們的立場也是一貫的，馬克龍總統在會見習主席的時候已明確重申。

我們重視地區和平穩定，反對單方面改變台海現狀。如您所知，法國是一個*印太國家（is a nation of the Indo Pacific）。所以對我們來說，該區的和平與穩定真的很關鍵。

*註解：法國政府2022年版《法國印太戰略》寫道，憑藉其海外省和社區，法國本身就是一個印度-太平洋國家，也是唯一在印太地區擁有領土的歐盟國家：留尼汪和馬約特省、新喀里多尼亞和法屬波利尼西亞社區、瓦利斯和富圖納領土以及法國南部和南極領地。



馬克龍4月初對中國進行國事訪問，連日與中國國家主席習近平會面，雙方簽署共51點聯合聲明，繼續發展密切和牢固的全球戰略夥伴關係。（Getty）

01：關於馬克龍總統的言論還有一個問題，他在（訪問中）強調「戰略自主」（Strategic Autonomy），過去幾天也備受討論。在歐盟之內，你認為這評論實際上被認為是一個引起分歧的評論嗎？正如他所言，作為美國的盟友不等於要成為其「附庸」（an ally not a vassal）。您是否預見到「戰略自主」的法國可能會在歐盟內部或美國面臨一些阻力？

答：歐盟的議程是加強其戰略自主，這不是一個新話題，它已經存在很多年了。它實際上也被歐盟機構採用了很長一段時間。在過去幾年中，您還可以看到這些政策取得的非常切實的成果。

強調我們歐洲人需要加強戰略自主，這與我們夥伴所做的沒什麼不同，我認為中國也像我們的美國盟友、夥伴一樣重視其戰略自主。重要的是每個國家都有一定程度的自主權。對我們來說，新冠疫情無疑加速了相關舉措，包括在醫療衛生領域，在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，能源領域也是如此。在2022年8月至2023年1月的六個月內，歐盟的天然氣總使用量減少了近20%，期間沒有經歷重大經濟中斷，證明了我們的韌性。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月7日在廣州繼續國事訪問中國行程，與中國國家主席習近平非正式會晤。

01：歐洲因為烏克蘭戰爭並與俄羅斯脫鉤，處於前所未有的危機之中，歐俄長久以來的經濟和能源相互依存基礎受到動搖，有人甚至會說，歐盟和俄羅斯的關係實際上已永遠改變了。戰爭已過一年未止，您認為法國會以不同的眼光看待中國和亞洲嗎？我的意思是，尤其在貿易和投資或能源合作方面？

答：正如我所提到，這就是這次國事訪問的一切意義——歐盟致力於進一步加強與中國的戰略夥伴關係。我們在眾多符合共同利益的領域上開展合作，例如氣候變化、食品、能源、醫療衛生等。我們也有許多共同經濟利益。歐盟是中國的第一大貿易夥伴，中國亦是歐盟的最大貿易夥伴。

作為安理會常任理事國，法中皆有責任應對危機和全球挑戰，我們兩國領導人就烏克蘭戰爭進行這種交流也很重要。我們的總統有了機會讓中國國家主席關注到烏克蘭戰爭的重大影響，包括對於烏克蘭國內、對歐中關係的影響，尤其是不要對俄羅斯提供軍事支援，這或會對歐盟與中國的關係造成影響。

法國駐港總領事杜麗緹指出俄烏戰爭影響凸顯了歐洲能源自主的重要性。圖為法國能源巨企Total的煉油設施。（Reuters）

01：世界銀行預料，今年全球經濟增長僅1.7%，作為世界最大的經濟體之一，法國或歐盟在這個經濟艱難的時期，扮演着什麼角色？

答：首先，我們的政府正採取措施保障經濟靭性，正如你所說，這有助於世界（經濟）的增長。我們制訂了名為*「法國2030」（France 2030）的總體規劃，推動國家實現再工業化。這將會在許多具有強大發展潛力的產業創造機遇，我們很歡迎香港在內的國際投資者參與。

我們也是全球第四大發展援助提供者，我們將繼續與我們的夥伴、歐洲夥伴合作支援世界上最脆弱的國家。為此，我們還將在今年6月主辦「新全球融資協定峰會」（Summit for a New Global Financing Pact），習主席在會見馬克龍總統時已同意屆時將派出高級別代表團參與。基於中國是發展中國家的最大債權人，我們希望在此範疇上跟中國緊密合作。

*「法國2030」為馬克龍在2021年10月提出聚焦於投資法國工業的方案，目標是在首五年內投資300億歐元，重點範疇包括能源、未來交通（包括生產電動車、首架低碳飛機）、生物科技／生物製藥、食品工業等。

