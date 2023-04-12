講一套做一套？要求科技界暫停開發AI　Elon Musk背後買上萬個GPU

Tesla創辦人，收購Twitter的全球巨富馬斯克（Elon Musk）在3月簽署了公開信，要求科技界暫停研究人工智能6個月，以建立監管機制確保其能符合「公共利益」的方式進行。但最近馬斯克被揭背後購置了1萬個圖形處理器（GPU），用以開發自己的AI。



商業內幕（Business Insider）4月11日報道，指馬斯克把Twitter併入名為X的新公司後，最新的動作是購買1萬個GPU，用於數據中心。雖然報道指未知馬斯克購買如此龐大數量的GPU是做什麼，但科技公司一般只會在開發人工智能相關的技術才會這樣做。

人工智利ChatGPT是AI界的新星，發展潛力無可限量。（Reuters）

報道引述知情人士稱，馬斯克的人工智能項目涉及一個大型語言模型（LLM）。LLM需要接受大量數據訓練，以便讓自己創建全新、複雜和合理的文本和內容，Twitter上有大量數據可以訓練這類LLM。不過有指馬斯克的開發還處於早期階段，但購買如此多的計算能力，表明他對這個項目給予了很大期望。

馬斯克在3月初從Alphabet旗下人工智慧研究子公司DeepMind，聘請了金牌電腦工程師Igor Babuschkin及Manuel Kroiss，當時已有報道指馬斯克希望建立自己的AI，與ChaitGPT競爭。

連同最新的購量大量GPU消息，馬斯克的舉措不禁讓人懷疑簽署要求暫停研究人工智能6個月，只是為爭取時間讓自己的開發能追上。人工智能發展日新月異，從2022年深度學習繪圖人工智能Stable Diffusion開始到今天的ChatGPT飝表，僅經過了不足一年的時間。