印尼峇里島旅遊業管制或加強　有意徵收入境稅

印尼有意加強對著名旅遊勝地峇里島（Bali，又譯作峇厘島）旅遊業的管制，包括限制某些國家的旅客入境，並向所有遊客徵收入境稅，以資助印尼整體旅遊業的發展。印尼海洋與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）是於星期一（4月3日）在官方社媒網站貼文透露上述消息。



據安塔拉新聞社報道，盧胡特說，他日前在峇里島旅遊協調會議上已提議，要通過嚴厲執法打擊違法行為，以及限制那些來自被認為會破壞峇里島公共秩序國家的旅客入境，以加強對峇里島旅遊業的管制。「我也要求落實向入境印尼的遊客徵稅的措施。」

盧胡特指出，徵收旅遊入境稅將能資助印尼的旅遊推廣活動和景點打造工作。這個做法也和其他一些旅遊業發展蓬勃的國家一致。針對峇里島，盧胡特說，當局目前將先專注於執法行動，但他已要求當局儘快探討限制某些國家遊客入境的提議。網上近期瘋傳一段外國遊客違反交通法規被開罰單後與當地警察吵架的影片。

盧胡特對外國遊客不尊重當地法律的事件表示擔憂，並以這段影片為例說：「我們絕不能讓任何人藐視我們的國家。我們不能對（外國公民的）違法行為無動於衷，更不能容許他人侮辱我們的國家機構。」

新型冠狀病毒感染（ COVID-19）重擊印尼旅遊業，但在開關後旅客蜂擁而至，又為政府造成另一些煩惱。圖為2021年9月14日，隨着政府放寬防疫限制，印尼峇里島巴東，一名旅遊從業員在擦拭桌子，準備迎接遊客回歸。（Reuters）

盧胡特指出，峇里島作為世界上最實惠的旅遊目的地之一，經常會吸引一些低收入的遊客，其中一些人最終違反了當地法律。他希望加強對峇里島旅遊業的管制能成功提升印尼的旅遊形象。

盧胡特說：「如果外國遊客想享受印尼的自然美景，他們必須首先了解和維護這個國家的文化和傳統價值觀，以及現行法律。」

《雅加達郵報》上周引述峇里島移民局數據說，今年迄今，峇里島已遣返至少76名外國遊客，其中絕大部分是因為逾期逗留而被遣返，其他則是濫用證件或是犯下其他罪行而被驅逐出境。

近來峇里島針對遊客不良行為的投訴激增，促使當局於上個月起宣布，禁止外國遊客租電單車自駕游，並計劃撤銷違反交通規則和簽證條例的外國人簽證。

本文獲《聯合早報》授權轉載

